Еріксен визначився зі своїм майбутнім

Готовий залишитися у нинішньому клубі

Джерело - Чемпіон.

Короткостроковий контракт Крістіана Еріксена з Брентфордом спливає вже влітку 2022 року і півзахисник може продовжити контракт.

Про це повідомляє The Telegraph.

До Еріксена проявляє інтерес його колишній клуб Тоттенгем, а також Лестер та Манчестер Юнайтед. Попри це, сам данець хотів би залишитися в Брентфорді, підписавши більш довгострокову угоду.

У поточному сезоні на рахунку Еріксена вісім матчів, один гол та дві гольові передачі.