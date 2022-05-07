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Еріксен визначився зі своїм майбутнім

Сьогодні 11:40 235 0
Готовий залишитися у нинішньому клубі
Еріксен визначився зі своїм майбутнім
#Брентфорд, #Крістіан Еріксен

Джерело - Чемпіон.

Короткостроковий контракт Крістіана Еріксена з Брентфордом спливає вже влітку 2022 року і півзахисник може продовжити контракт.

Про це повідомляє The Telegraph.

До Еріксена проявляє інтерес його колишній клуб Тоттенгем, а також Лестер та Манчестер Юнайтед. Попри це, сам данець хотів би залишитися в Брентфорді, підписавши більш довгострокову угоду.

У поточному сезоні на рахунку Еріксена вісім матчів, один гол та дві гольові передачі.

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