Еріксен визначився зі своїм майбутнім

Короткостроковий контракт Крістіана Еріксена з Брентфордом спливає вже влітку 2022 року і півзахисник може продовжити контракт.

Про це повідомляє The Telegraph.

До Еріксена проявляє інтерес його колишній клуб Тоттенгем, а також Лестер та Манчестер Юнайтед. Попри це, сам данець хотів би залишитися в Брентфорді, підписавши більш довгострокову угоду.

У поточному сезоні на рахунку Еріксена вісім матчів, один гол та дві гольові передачі.

Christian Eriksen is giving serious thought to staying at Brentford next season, despite the interest of his former club Tottenham Hotspur and Leicester City | @Matt_Law_DT reports https://t.co/QQAbNc6JUM