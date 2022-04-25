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Манчестер Юнайтед прагне підписати Еріксена

Сьогодні 10:54 184 0
Ерік тен Гаг визначився з першою трансферною ціллю
Манчестер Юнайтед прагне підписати Еріксена
Фото - gettyimages
#Брентфорд, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Ерік тен Гаг, #Крістіан Еріксен

Джерело - ua-football.com.

Півзахисник збірної Данії та Брентфорда Крістіан Еріксен потрапив до сфери інтересів Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Daily Star.

Новий наставник "червоних дияволів" Ерік тен Гаг хоче бачити гравця у своїй команді.

Нідерландський тренер прагне зробити Еріксена центральною фігурою в МЮ.

У нинішньому сезоні Крістіан зіграв сім матчів за Брентфорд, у яких відзначився голом та віддав дві результативні передачі.

Контракт гравця розрахований до кінця поточного сезону.

Нагадаємо, Брентфорд хоче продовжити контракт з Еріксеном.

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