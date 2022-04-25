Манчестер Юнайтед прагне підписати Еріксена

Джерело - ua-football.com.
Півзахисник збірної Данії та Брентфорда Крістіан Еріксен потрапив до сфери інтересів Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Daily Star.
Новий наставник "червоних дияволів" Ерік тен Гаг хоче бачити гравця у своїй команді.
Нідерландський тренер прагне зробити Еріксена центральною фігурою в МЮ.
У нинішньому сезоні Крістіан зіграв сім матчів за Брентфорд, у яких відзначився голом та віддав дві результативні передачі.
Контракт гравця розрахований до кінця поточного сезону.
Нагадаємо, Брентфорд хоче продовжити контракт з Еріксеном.