Манчестер Юнайтед прагне підписати Еріксена

Ерік тен Гаг визначився з першою трансферною ціллю

Півзахисник збірної Данії та Брентфорда Крістіан Еріксен потрапив до сфери інтересів Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Daily Star.

Новий наставник "червоних дияволів" Ерік тен Гаг хоче бачити гравця у своїй команді.

Нідерландський тренер прагне зробити Еріксена центральною фігурою в МЮ.

У нинішньому сезоні Крістіан зіграв сім матчів за Брентфорд, у яких відзначився голом та віддав дві результативні передачі.

Контракт гравця розрахований до кінця поточного сезону.

Нагадаємо, Брентфорд хоче продовжити контракт з Еріксеном.