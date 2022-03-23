Інтер оцінює можливість запрошення Де Дзербі

Італійський тренер може повернутись на батьківщину

Керівництво міланського Інтера розглядає можливість звільнення Сімоне Індзагі та призначення нового головного тренера після завершення сезону.

Про це повідомляє CalciomercatoNews.com.

Одним із фаворитів на те, щоб зайняти потенційно вакантне місце є наставник донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі, котрий через російсько-українську війну потрапив у непросту ситуацію і не має можливості повноцінно продовжувати кар'єру.

Зазначається, що Де Дзербі імпонує генеральному директору Інтера Джузеппе Маротті, котрий відстоюватиме призначення саме цього спеціаліста головним тренером нерадзуррі.

Також в Інтері оцінюють можливість розпочати співпрацю з Дієго Сімеоне або Тьяго Моттою.

Раніше Де Дзербі заявляв, що не готовий покинути Шахтар у такий складний час і хотів би відпрацювати другий сезон на чолі гірників, якщо ті, як і раніше, будуть зацікавлені в його послугах.

Раніше Срна оцінив майбутнє Де Дзербі.