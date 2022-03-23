Інтер оцінює можливість запрошення Де Дзербі

Джерело - sport.ua.
Керівництво міланського Інтера розглядає можливість звільнення Сімоне Індзагі та призначення нового головного тренера після завершення сезону.
Про це повідомляє CalciomercatoNews.com.
Одним із фаворитів на те, щоб зайняти потенційно вакантне місце є наставник донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі, котрий через російсько-українську війну потрапив у непросту ситуацію і не має можливості повноцінно продовжувати кар'єру.
Зазначається, що Де Дзербі імпонує генеральному директору Інтера Джузеппе Маротті, котрий відстоюватиме призначення саме цього спеціаліста головним тренером нерадзуррі.
Також в Інтері оцінюють можливість розпочати співпрацю з Дієго Сімеоне або Тьяго Моттою.
Раніше Де Дзербі заявляв, що не готовий покинути Шахтар у такий складний час і хотів би відпрацювати другий сезон на чолі гірників, якщо ті, як і раніше, будуть зацікавлені в його послугах.
Раніше Срна оцінив майбутнє Де Дзербі.