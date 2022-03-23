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Інтер оцінює можливість запрошення Де Дзербі

Сьогодні 08:40 201 0
Італійський тренер може повернутись на батьківщину
Інтер оцінює можливість запрошення Де Дзербі
#Де Дзербі, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Керівництво міланського Інтера розглядає можливість звільнення Сімоне Індзагі та призначення нового головного тренера після завершення сезону.

Про це повідомляє CalciomercatoNews.com.

Одним із фаворитів на те, щоб зайняти потенційно вакантне місце є наставник донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі, котрий через російсько-українську війну потрапив у непросту ситуацію і не має можливості повноцінно продовжувати кар'єру.

Зазначається, що Де Дзербі імпонує генеральному директору Інтера Джузеппе Маротті, котрий відстоюватиме призначення саме цього спеціаліста головним тренером нерадзуррі.

Також в Інтері оцінюють можливість розпочати співпрацю з Дієго Сімеоне або Тьяго Моттою.

Раніше Де Дзербі заявляв, що не готовий покинути Шахтар у такий складний час і хотів би відпрацювати другий сезон на чолі гірників, якщо ті, як і раніше, будуть зацікавлені в його послугах.

Раніше Срна оцінив майбутнє Де Дзербі.

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