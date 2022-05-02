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Де Дзербі: Можливо, це був мій останній день як тренера Шахтаря

Сьогодні 17:55 102 0
Де Дзербі прокоментував своє майбутнє у Шахтарі
Де Дзербі: Можливо, це був мій останній день як тренера Шахтаря
#Де Дзербі, #Футбольні трансфери, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі влітку може покинути клуб.

Про це розповів сам італійський фахівець.

Актуально: Степаненко: Де Дзербі на 50 відсотків уже попрощався з Шахтарем

"Після заключного матчу благодійного туру Шахтаря було дуже зворушливе прощання з футболістами. Емоційний день, дуже сумний. Тому що, можливо, це був мій останній день як тренера Шахтаря. Я спілкувався з усіма: із гравцями, керівництвом клубу. Якщо чемпіонат буде, то я хотів би залишитися тут, а якщо станеться навпаки і чемпіонату не буде, то я хотів би розпочати нормальне життя і працювати далі. Наразі є одна велика проблема – це час. Тому що чемпіонати зараз закінчуються і незабаром починається новий сезон. Саме час – це те, що змушує мене найбільше турбуватися про те, щоб залишитися.

Наразі я геть не думаю про те, що стосується футболу, що стосується спорту. Моє рішення залишатися тут, якщо чемпіонат буде, не залежить від того, чи матимемо ми можливість грати у єврокубках, чи буде в нас сильна команда, щоб одразу виграти. Для мене було дуже важливо, щоби ми всі разом завершили цей період, адже, якби я покинув клуб зараз, не міг би завершити наш шлях", - відзначив Де Дзербі.

Нагадаємо, Інтер оцінює можливість запрошення Де Дзербі.

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