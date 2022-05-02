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Степаненко: Де Дзербі на 50 відсотків уже попрощався з Шахтарем

Сьогодні 16:44 160 0
Тарас Степаненко зізнався, як гравці прощались із рештою команди перед тим, як вирушити до розташування збірної України.
Степаненко: Де Дзербі на 50 відсотків уже попрощався з Шахтарем
#Де Дзербі, #Тарас Степаненко, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі може покинути команду.

Про це розповів півзахисник гірників Тарас Степаненко.

"Було емоційне прощання. Усе залежить від багатьох факторів. Можна сказати, що Де Дзербі разом із помічниками на 50 відсотків уже попрощався з командою, адже прогнозувати події далі ніхто не може. Вони зробили все що могли і допомогли команді в тяжкий час. Звісно, ми всі сподіваємось, що в майбутньому буде і чемпіонат, і Ліга чемпіонів, а Роберто буде разом із командою.

Ми грали ці поєдинки, щоби принести трохи радості тим, хто виїхав з України, а люди, які перебувають у країні, змогли подивитися футбол по телевізору та відволіктися від усіх подій. Потрібно було зібрати гроші, щоб надати гуманітарну допомогу нашим людям, також важливо було підготуватися до національної збірної.

Чесно кажучи, важко грати такі матчі – настрій зовсім не той. Про футбол, як і результат, практично ніхто не думає. Це було більше про допомогу людям і собі, щоб хоча б у якихось кондиціях приїхати до розташування збірної", – розповів Степаненко.

Нагадаємо, Інтер оцінює можливість запрошення Де Дзербі.

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