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Сезон Першої та Другої ліги України з футболу буде завершено достроково

Сьогодні 20:02 117 0
Андрій Павелко розповів про рішення щодо завершення УПЛ
Сезон Першої та Другої ліги України з футболу буде завершено достроково
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Суспільне Спорт.

Рішення клубів УПЛ про дострокове завершення чемпіонату було одностайним.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Рішення одноголосне, одностайне. Я вважаю, що клуби прийняли своє рішення, яке буде затверджене Виконкомом УАФ. Воно є на часі, бо продовжений термін воєнного стану. А після завершення воєнного стану уже не було б часу для продовження цього чемпіонату".

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"Ми приймемо це рішення, коли до нас прийде протокол. Таке ж рішення буде в ПФЛ, про завершення чемпіонатів у Першій та Другій лізі", - зазначив Павелко.

Раніше Україна запропонувала Великій Британії подати спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу.

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