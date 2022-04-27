Сезон Першої та Другої ліги України з футболу буде завершено достроково

Андрій Павелко розповів про рішення щодо завершення УПЛ

Джерело - Суспільне Спорт.

Рішення клубів УПЛ про дострокове завершення чемпіонату було одностайним.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Рішення одноголосне, одностайне. Я вважаю, що клуби прийняли своє рішення, яке буде затверджене Виконкомом УАФ. Воно є на часі, бо продовжений термін воєнного стану. А після завершення воєнного стану уже не було б часу для продовження цього чемпіонату".

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"Ми приймемо це рішення, коли до нас прийде протокол. Таке ж рішення буде в ПФЛ, про завершення чемпіонатів у Першій та Другій лізі", - зазначив Павелко.

Раніше Україна запропонувала Великій Британії подати спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу.