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Йовичевич: Я бачу себе тренером Дніпра-1

Сьогодні 17:23 203 0
Головний тренер Дніпра-1 прокоментував своє майбутнє в клубі
Йовичевич: Я бачу себе тренером Дніпра-1
#Йовичевич, #СК Дніпро-1

Джерело - офіційний сайт Дніпра-1.

Хорватський тренер Дніпра-1 Ігор Йовичевич має намір очолювати український клуб зараз і в майбутньому.

Про це він розповів пресслужбі дніпровського клубу.

"Днями я розмовляв з керівництвом клубу і чітко сказав - мій контракт із Дніпром-1 ще чинний, і я бачу себе тренером цього клубу й у майбутньому! Відколи все почалося, мені надходили численні пропозиції, мені постійно хтось дзвонить, але я все відкидав і продовжуватиму відмовлятися. Я не можу просто так піти, це було б несправедливо до тих людей, до клубу, до всього, через що проходять українці - я не така людина".

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"Мої думки та серце з ними, я вірю, що незабаром ми знову будемо разом, гратимемо у футбол і продовжимо з того, на чому зупинилися. Я не думаю про звільнення з клубу на даний момент. Звичайно, якщо все це, не дай Боже, затягнеться, то я подивлюся, що буде далі, але зараз я безперечно є тренером Дніпра-1 і хочу залишитися", - сказав Йовичевич.

Нагадаємо, Дніпро-1 оцінив Довбика у 20 млн євро.

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