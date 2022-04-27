Йовичевич: Я бачу себе тренером Дніпра-1

Головний тренер Дніпра-1 прокоментував своє майбутнє в клубі

Хорватський тренер Дніпра-1 Ігор Йовичевич має намір очолювати український клуб зараз і в майбутньому.

Про це він розповів пресслужбі дніпровського клубу.

"Днями я розмовляв з керівництвом клубу і чітко сказав - мій контракт із Дніпром-1 ще чинний, і я бачу себе тренером цього клубу й у майбутньому! Відколи все почалося, мені надходили численні пропозиції, мені постійно хтось дзвонить, але я все відкидав і продовжуватиму відмовлятися. Я не можу просто так піти, це було б несправедливо до тих людей, до клубу, до всього, через що проходять українці - я не така людина".

Актуально: УПЛ вирішила долю сезону 2021/22

"Мої думки та серце з ними, я вірю, що незабаром ми знову будемо разом, гратимемо у футбол і продовжимо з того, на чому зупинилися. Я не думаю про звільнення з клубу на даний момент. Звичайно, якщо все це, не дай Боже, затягнеться, то я подивлюся, що буде далі, але зараз я безперечно є тренером Дніпра-1 і хочу залишитися", - сказав Йовичевич.

Нагадаємо, Дніпро-1 оцінив Довбика у 20 млн євро.