Україна запропонувала Великій Британії подати спільну заявку на проведення чемпіонату світу з футболу.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко у Facebook.

"Євро-2028 з футболу в Україні? Від імені всієї футбольної спільноти нашої держави дякую прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону за таку чудову ініціативу! На відміну від заявки фашистської росії на проведення цього турніру, ідея Джонсона абсолютно логічна і обґрунтована!

Щойно в ефірі загальнонаціональних новин на каналі Україна24 нагадав, що наша держава вже приймала матчі фінальної частини континентальної першості в 2012 році. Тому пропоную нашим британським друзям розглянути можливість подачі спільної заявки на проведення фінальної частини чемпіонату світу в Україні та Великій Британії.

Думаю, Президент і Верховний Головнокомандувач України Володимир Зеленський підтримає таку ідею і сприятиме її реалізації. Впевнений, що після перемоги над фашистською Росією і відновлення української футбольної інфраструктури ми зможемо спільно з Великобританією провести такі змагання на найвищому рівні! Слава Героям! Слава Україні!", - відзначив Павелко.