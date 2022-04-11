Колишній півзахисник Карпат та Миная Михайло Кополовець звернувся до футбольного експерта Віктора Леоненка, який виправдав російських спортсменів.

Відповідний коментар Кополовець залишив у пості Брутального футбола в Інстаграмі.

"Су*а, що ж ти за гандон такий кончений. Ху*ло безхребетне. "Спорт вне политики". Вітя, ти взагалі йоб***ся на голову? Тисячі наших людей гинуть, а ти за спортсменів переживаєш. Моя тобі порада: пи**уй за кораблем і ніколи не вертайся. І Луческу прихвати, він теж "спорт вне политики".