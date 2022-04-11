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Кополовець - Леоненку: Пи**уй за кораблем, г**дон кончений. І Луческу прихвати

Сьогодні 10:39 324 0
Колишній хавбек Карпат відповів на слова Леоненка про російських футболістів
Кополовець - Леоненку: Пи**уй за кораблем, г**дон кончений. І Луческу прихвати
#Віктор Леоненко, #Михайло Кополовець

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Карпат та Миная Михайло Кополовець звернувся до футбольного експерта Віктора Леоненка, який виправдав російських спортсменів.

Відповідний коментар Кополовець залишив у пості Брутального футбола в Інстаграмі.

"Су*а, що ж ти за гандон такий кончений. Ху*ло безхребетне. "Спорт вне политики". Вітя, ти взагалі йоб***ся на голову? Тисячі наших людей гинуть, а ти за спортсменів переживаєш. Моя тобі порада: пи**уй за кораблем і ніколи не вертайся. І Луческу прихвати, він теж "спорт вне политики".

росія веде війну проти України

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