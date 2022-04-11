Колишній футболіст київського Динамо, а нині експерт каналу Футбол Віктор Леоненко не вважає, що російські спортсмени заслуговують на дискваліфікації через вторгнення росії до України.

Про це він розповів у інтерв'ю сайту Sport Arena:

“По-перше, у мене два коти знаменитих. Тягати їх кудись… Сказав, що якщо здохну, то тільки з котами. Сирену я вже називаю сигналізацією. Вже звично, думаю, не один я такий, люди вже не звертають. Ніхто нікуди не біжить, всі тут, я теж тут.

Не вважаю, що спортсмени у чомусь винні. Що з нас брати? У росії за слова можна відразу ж у тюрягу сісти. Тут усе зрозуміло. Тому я спортсменів особливо і не засуджую, тому що багато хто мовчить через те, що можна отримати термін. Ми – мирні люди, хіба що Алієв може з автомата постріляти і то я не певен. Але він лайки робить, хоч я лайки не люблю”.