Джерело - Чемпіон.

Президент ФК Рух Григорій Козловський жорстко прокоментував висловлювання Віктора Леоненка про те, що російські спортсмени не винні в тому, що мовчать про жахіття, які робить росія в Україні.

Козловський написав у коментарях пабліку "Брутальний футбол" в Інстаграмі все, що думає про Леоненка:

"Г**доном був, г**доном і залишився! Кончена вата!"

Також варто додати, що в коментарях під цим самим дописом був помічений Михайло Кополовець, який висловився на адресу Віктора Леоненка не менш яскраво.

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