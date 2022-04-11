Головне
Завдяки кому українські боксери перебувають під впливом росії
Вчора 12:24 4203 2
Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України
Сьогодні 15:23 13912
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 25-е місце, Ястремська - у ТОП-100
Сьогодні 15:11 206405
Леоненко: російські спортсмени ні в чому не винні, я їх не засуджую
Сьогодні 09:18 669 2
Бринзак не братиме участь у виборах президента Федерації біатлону України
Вчора 22:40 578
Луческу: УЄФА не дозволив Реалу та Барселоні провести матчі з Динамо
Вчора 19:55 955
Беленюк: Я не знаю, де Бубка, ніхто не знає
Вчора 16:09 3164 2
Усик - у ТОП-5 найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій
Вчора 14:10 495
Леклер виграв Гран-прі Австралії
Вчора 09:40 487
Стерлінг переміг Яна роздільним рішенням та зберіг титул UFC у легкій вазі
Вчора 08:38 449
Блоги
Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів
Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів Андрій Дунець
Сьогодні 12:32 1452
Кілман підтримав Україну у війні з росією
Кілман підтримав Україну у війні з росією Віктор Слюсаренко
Вчора 21:25 364
Яремчук зустрівся із українськими біженцями на стадіоні Бенфіки
Яремчук зустрівся із українськими біженцями на стадіоні Бенфіки Віктор Слюсаренко
Вчора 20:55 436
Прима: Ґвалтівників і всю мерзоту - одразу на кіл
Прима: Ґвалтівників і всю мерзоту - одразу на кіл Віктор Слюсаренко
Вчора 16:40 279
Лень та Михайлюк закликали світову спільноту допомогти українським біженцям
Лень та Михайлюк закликали світову спільноту допомогти українським біженцям Віктор Слюсаренко
Вчора 00:10 369
Миколенко обманним маневром допоміг Евертону забити гол у ворота МЮ
Миколенко обманним маневром допоміг Евертону забити гол у ворота МЮ Андрій Дунець
09.04.2022 17:19 30932
Картопляний диктатор Лукашенко отримав по обличчю, граючи у хокей
Картопляний диктатор Лукашенко отримав по обличчю, граючи у хокей Віктор Слюсаренко
09.04.2022 17:08 625
Клуб НХЛ зворушливо попрощався зі своїм власником, у якого було українське коріння
Клуб НХЛ зворушливо попрощався зі своїм власником, у якого було українське коріння Андрій Дунець
08.04.2022 20:27 1079
Беленюк: Все, чого торкається «русскій мір», перетворюється на гівно
Беленюк: Все, чого торкається «русскій мір», перетворюється на гівно Віктор Слюсаренко
08.04.2022 19:55 316
Голіфілд звернувся до братів Кличків та дав емоційну настанову всім українцям
Голіфілд звернувся до братів Кличків та дав емоційну настанову всім українцям Андрій Дунець
08.04.2022 12:32 1064
Російський канал злякався появи української символіки на матчі команди Ярмоленка
Російський канал злякався появи української символіки на матчі команди Ярмоленка Андрій Дунець
08.04.2022 10:07 10584
Клоун дня. дон-дон кадиров не зміг влучити в баскетбольний кошик із безлічі спроб
Клоун дня. дон-дон кадиров не зміг влучити в баскетбольний кошик із безлічі спроб Андрій Твердохліб
07.04.2022 17:37 26967
Гераскевич показав вирву глибиною 6 метрів на стадіоні Десни
Гераскевич показав вирву глибиною 6 метрів на стадіоні Десни Віктор Слюсаренко
07.04.2022 16:26 448
Буффон зустрівся з юним українським воротарем, який втік від війни ВІДЕО
Буффон зустрівся з юним українським воротарем, який втік від війни ВІДЕО Андрій Дунець
07.04.2022 15:27 6750
Бензема повторив рекорд ексгравця Шахтаря в Лізі чемпіонів та встановив ще кілька досягнень
Бензема повторив рекорд ексгравця Шахтаря в Лізі чемпіонів та встановив ще кілька досягнень Андрій Дунець
07.04.2022 13:10 777
Відео дня: Бензема оформив хет-трик проти Челсі за 25 хвилин
Відео дня: Бензема оформив хет-трик проти Челсі за 25 хвилин Андрій Дунець
07.04.2022 12:31 679
Усику окупанти пошкодили будинок і намалювали рашистський символ на паркані
Усику окупанти пошкодили будинок і намалювали рашистський символ на паркані Андрій Твердохліб
06.04.2022 19:29 1967
Гераскевич: Чому я не повинен ненавидіти росію?
Гераскевич: Чому я не повинен ненавидіти росію? Віктор Слюсаренко
06.04.2022 09:22 1498
Матч ТВ переривав трансляцію поєдинку Баварії через банери на підтримку України ВІДЕО
Матч ТВ переривав трансляцію поєдинку Баварії через банери на підтримку України ВІДЕО Андрій Дунець
05.04.2022 19:24 1508
Російські мародери продають одяг збірної України, який награбували в Броварах
Російські мародери продають одяг збірної України, який награбували в Броварах Андрій Твердохліб
05.04.2022 15:49 1955
Прямі трансляції

Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів

Сьогодні 12:32 Андрій Дунець 1465 0
Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів
#війна, #Віктор Леоненко, #Михайло Кополовець, #Григорій Козловський

Джерело - Чемпіон.

Президент ФК Рух Григорій Козловський жорстко прокоментував висловлювання Віктора Леоненка про те, що російські спортсмени не винні в тому, що мовчать про жахіття, які робить росія в Україні.

Козловський написав у коментарях пабліку "Брутальний футбол" в Інстаграмі все, що думає про Леоненка: 

"Г**доном був, г**доном і залишився! Кончена вата!"

Також варто додати, що в коментарях під цим самим дописом був помічений Михайло Кополовець, який висловився на адресу Віктора Леоненка не менш яскраво.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко став першою ракеткою України 13912
Беленюк: Я не знаю, де Бубка, ніхто не знає Беленюк: Я не знаю, де Бубка, ніхто не знає 3164 2
Аталанта Маліновського поступилася Сассуоло. Результати 32 туру Серії А Аталанта Маліновського поступилася Сассуоло. Результати 32 туру Серії А 1249
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 25-е місце, Ястремська - у ТОП-100 Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на 25-е місце, Ястремська - у ТОП-100 206405
Сассуоло - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Сассуоло - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 3231
Манчестер Сіті - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Манчестер Сіті - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 2053
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 24524
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 79401
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 9439 3
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 18263
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 166205 3
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 18605