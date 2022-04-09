Агент Довбика підтвердив участь футболіста у благодійних матчах Динамо

Форвард Дніпра-1 Артема Довбика гратиме за Динамо у благодійних товариських матчах.

Про це розповів агент гравця Олексій Люндовський у коментарі FanDay.

"Артем Довбик справді приїжджає до Динамо, але лише щоб тренуватися з командою протягом двох-трьох тижнів. Оскільки СК Дніпро-1 не може виїхати за кордон, Артему потрібний якісний тренінг та ігрова практика, щоб набрати форму.

Після мікротравми, яка потребувала оперативного втручання, він багато працював над поверненням своїх фізичних кондицій. І зараз хоче максимально швидко повернути форму, щоб у всеозброєнні підійти до збору національної збірної України.

Динамо їде у благодійне турне, щоб зустрічатися із сильними європейськими клубами та збирати допомогу для української армії та народу. Наразі всі українці допомагають один одному. Навіть Тарас Степаненко, представник Шахтаря, тренується з Динамо, щоб підтримувати форму.

Велике спасибі клубу та особисто Мірчі Луческу, який, дізнавшись, що Довбик відновлюється в Європі після травми та операції, люб'язно запросив Артема тренуватися з Динамо та взяти участь у закордонному турне клубу. Дякуємо також керівництву СК Дніпро-1, яке пішло назустріч Артему в його бажанні якнайкраще підготуватися до майбутніх зборів національної команди.

У Артема була мікротравма грудного м'яза, і після операції треба було близько місяця спокою. Тож, у принципі, він може вже незабаром зіграти. Звичайно, це рішення прийматиме тренерський штаб Динамо та лікарі", – сказав Люндовський.