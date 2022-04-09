Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 00:07 42870
Калініна поступилась Жабер у чвертьфіналі турніру WTA в Чарльстоні
Сьогодні 08:13 181
Магучіх визнано найкращою легкоатлеткою березня в Європі
Вчора 22:39 377
Відомий інсайдер назвав дату реваншу Усик - Джошуа
Вчора 18:39 1049
Костюк: Мета російських нелюдів - знищення українців як нації
Вчора 18:25 317
Абраменко перерахував олімпійські призові на підтримку України
Вчора 16:54 499
Сестри Музичук пояснили позицію щодо війни та листа до ФІДЕ
Вчора 16:25 1968 3
War story: У Бучі вбили 87 сусідів відомого українця
Вчора 15:43 3910
Горуна продав медаль Олімпіади на благодійному аукціоні
Вчора 14:27 318
Калініна вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Чарльстоні
Вчора 08:25 445 1
Прямі трансляції

Агент Довбика підтвердив участь футболіста у благодійних матчах Динамо

Сьогодні 10:10 154 0
Агент Довбика зіграє за Динамо
Агент Довбика підтвердив участь футболіста у благодійних матчах Динамо
Фото - gettyimages
#Динамо Київ, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Артем Довбик

Джерело - fanday.net.

Форвард Дніпра-1 Артема Довбика гратиме за Динамо у благодійних товариських матчах.

Про це розповів агент гравця Олексій Люндовський у коментарі FanDay.

"Артем Довбик справді приїжджає до Динамо, але лише щоб тренуватися з командою протягом двох-трьох тижнів. Оскільки СК Дніпро-1 не може виїхати за кордон, Артему потрібний якісний тренінг та ігрова практика, щоб набрати форму.

Після мікротравми, яка потребувала оперативного втручання, він багато працював над поверненням своїх фізичних кондицій. І зараз хоче максимально швидко повернути форму, щоб у всеозброєнні підійти до збору національної збірної України.

Динамо їде у благодійне турне, щоб зустрічатися із сильними європейськими клубами та збирати допомогу для української армії та народу. Наразі всі українці допомагають один одному. Навіть Тарас Степаненко, представник Шахтаря, тренується з Динамо, щоб підтримувати форму.

Велике спасибі клубу та особисто Мірчі Луческу, який, дізнавшись, що Довбик відновлюється в Європі після травми та операції, люб'язно запросив Артема тренуватися з Динамо та взяти участь у закордонному турне клубу. Дякуємо також керівництву СК Дніпро-1, яке пішло назустріч Артему в його бажанні якнайкраще підготуватися до майбутніх зборів національної команди.

У Артема була мікротравма грудного м'яза, і після операції треба було близько місяця спокою. Тож, у принципі, він може вже незабаром зіграти. Звичайно, це рішення прийматиме тренерський штаб Динамо та лікарі", – сказав Люндовський.

Раніше повідомлялося, що Динамо хоче орендувати Довбика.

Коментарі ()
Популярне зараз
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 42870
Брентфорд - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Брентфорд - Вест Гем - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 2462
Сестри Музичук пояснили позицію щодо війни та листа до ФІДЕ Сестри Музичук пояснили позицію щодо війни та листа до ФІДЕ 1968 3
Сассуоло - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Сассуоло - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 2000
War story: У Бучі вбили 87 сусідів відомого українця War story: У Бучі вбили 87 сусідів відомого українця 3910
Евертон - МЮ - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Евертон - МЮ - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 2189
Рекомендуємо
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 24817
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 47760 1
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 18227
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 157749 5
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 19505
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 14795 5