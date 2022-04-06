Зінченко відмовився давати інтерв'ю російському блогеру красаві

Джерело - Чемпіон.

Пізахисник збірної України та англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко відмовив в інтер'ю відомому російському блогеру євгєнію савіну (красава).

Про це в етері ДенисовTIME заявила дружина футболіста Влада Седан.

"Так, євгєній контактував із Сашком, але мій чоловік відомився. Про яке інтерв'ю може йти мова на 41-му дні війни. Я щиро не бачу сенсу намагатися достукатись до росіян. І головне - савін у своєму Instagram висловився проти війни, нібито підтримав Україну, але я не побачила у нього про те, що росія-агресор, напала на Україну. До того ж, він продовжує риторику братніх народів. А також написав, що у 2014 році обидві сторони були неправі. У сенсі обидві сторони?!

Також хочу згадати ще одну історію про савіна. Біля року тому в одному з інтерв'ю савін розповідав історію, що намагався через Зіну зробити випуск із Ярмоленком і Маліновським і мій чоловік нібито відповів, що українцям забороняють спілкуватися з російськими блогерами та журналістами. Хто нам забороняє?! Нам не забороняють. Така в нього риторика, така позиція. Я знаю, що наші хлопці не хотіли давати йому інтерв'ю. Навіщо ж ти продовжуєш сіяти пропаганду кремлівської влади? Це була позиція хлопців. Ніхто нікому нічого не забороняє", - розповіла журналістка.

Нагадаємо, на початку інтерв'ю Седан відмовилась говорити російською мовою та послала росіян нах*й.

Кілька днів тому журналіст Андрій Сенків повідомив, що блогер євгєній савін перебуває в Лондоні де готує інтерв'ю з Андрієм Ярмоленком і ще з кимось із українських футболістів.