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"Ярмоленко підіграє росіянам", - Сеньків розкритикував ідею інтерв'ю російському блогеру

Сьогодні 11:21 Андрій Дунець 412 0
"Ярмоленко підіграє росіянам", - Сеньків розкритикував ідею інтерв'ю російському блогеру
#Вест Гем, #Вест Хем, #Андрій Сеньків, #Андрій Ярмоленко, #Красава

Джерело - Чемпіон.

Відомий журналіст та ексведучий шоу ТаТоТаке Андрій Сеньків повідомив про те, що російський блогер Євгеній Савін (Красава) планує записати інтерв'ю з українським футболістом Вест Гема Андрієм Ярмоленком. 

Сеньків висловив свою різко негативну позицію щодо цього на особистій сторінці у Фейсбуці (пунктуацію автора збережено):

"Я захоплений тим, як злагоджено та організовано працюють наші футболісти на благо України закордоном. Волонтерство, фінансова допомога, інформаційна підтримка, правильні меседжі. Це важливо сказати.
Як і важливо сказати наступне. Руский блогер Євгєній Савін полетів до Англії. Наскільки знаю, мета поїздки туди - інтерв'ю як мінімум з одним українським футболістом Андрієм Ярмоленком. Зйомки активно йдуть. Савін був, і знімав на матчі Вест Гем - Евертон.
Що потрібно знати про Савіна? Він представник опозиції до влади. Знімав розгромні матеріали про корупцію в державному рускому футболі, про проблеми руского футболу і так далі.
Як Савін відреагував на повномасштабне вторгення росії в Україну? Оцим постом - https://www.instagram.com/p/Cah-9WAt8z6/. Він закликав руских футболістів не мовчати про те "ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ В УКРАИНЕ" і багато говорив про мир. Далі кілька цитат, вирваних з контексту:
- ЭТО БЕЗУМИЕ И ТРАГЕДИЯ, И ЭТО НАДО НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЬ
- Не нужно разбираться в политике, но достаточно иметь несколько знакомых и друзей оттуда, чтобы понять: в Донецке и Луганске произошла трагедия, в которой были виноваты обе стороны
- Мы всегда обнимаем футболистов из Украины или других стран бывшего СНГ, называем их братьями
- Я ЗА МИР. ВОЙНУ НУЖНО ОСТАНОВИТЬ
Отже, Євгєній в своєму пості закликав до миру і попросив не мовчати. Не зрозуміло, що потрібно, щоб в Україні наступив мир, хто розпочав війну в Україні і як її зупинити. Також в ситуації в Донецьку та Луганську, за версією Євгєнія, винні обидві сторони. Про "братьев" я мовчу. Грубий аналіз - добре, що Євгєній сказав хоч шось і закликав до миру, але врешті - підіграв загальноруским наративам.
В коментах під цим постом багато схвальних відгуків від українських футболістів. Наприклад, Ярмоленко написав: "Браво, спасибо", а Яремчук відбив схвальні смайли.
Так от, тепер Євгєній записує відос - точно з Андрієм Ярмоленком. При цьому у вересні 2021-го Савін сказав в інтер'ю: "Зинченко сказал, что игрокам сборной Украины запретили разговаривать с русскими блогерами. Почему-то со стороны Украины есть вот такая история".
Цікаво наступне - чому у вересні це було заборонено, а тепер - не заборонено? Що змінилося на краще? Відповідь - нічого. Все стало тільки гірше.
І останнє, що може виправдати, знайти причину, чому Ярмоленко погодився на розмову з руснявим блогером. Це те, що в цього блогера руснява аудиторія. А руснява аудиторія - це спосіб достукатися. До руских. Шоб вони вийшли на мітінг, собралі людєй на площаді і скинули путіна.
Ось що думаю я щодо цього - це все фейк і пустозвонство. Нам потрібно забути про росію, цілком і повністю. Про руских лібералів, про руску еліту, про руску революцію, про красівого хорошого наступника путіна. Проблема не в путіні, проблема не в тих, хто чинить звірства в Україні. Проблема в усіх. І в руских лібералах також. Почитайте ще раз пост Євгєнія. Нічого там не коробить?
Хто в росії на стороні України - йому непотрібне інтерв'ю Ярмоленка Євгєнію. Хто в росії на стороні росії - йому також непотрібне інтерв'ю Ярмоленка. Їх годували лайном роки, одне інтерв'ю щось змінить? Ха-ха.
В підсумку вийде лише одне: Ярмоленко підіграє руской повєсткє. Ліберальной (ха-ха) - але руской. Ярмоленко, який є символом всього українського в світовому футболі в останні тижні. Ярмоленко, який фінансово та інформаційно сильно допомогає Україні. Але тут вийде отаке.
Мораль наступна - на**й русню. Амінь".

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