У новому відео автора ютуб-канала КраСава і колишнього російського футболіста Євгена Савіна зніметься не лише Андрій Ярмоленко, а й інші гравці збірної України.

Про це повідомляє журналіст Андрій Сеньків.

"Невеличке, але важливе оновлення щодо вчорашнього посту про Ярмоленка та Євгєнія Савіна. Виявляється, Андрій – не єдиний герой майбутнього сюжету на рускому ютуб-каналі Красава. Там плануються інтерв’ю й з іншими гравцями збірної України: з кимось Євгєній зустрінеться в Англії, з кимось поговорить по відеозв’язку. Прізвищ не знаю", – написав Сеньків.