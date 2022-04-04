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Сеньків: Ярмоленко - не єдиний гравець збірної України-герой майбутнього сюжету на рускому ютуб-каналі КраСава

Сьогодні 17:48 211 0
Лідер збірної України дасть інтерв'ю російському блогеру
Сеньків: Ярмоленко - не єдиний гравець збірної України-герой майбутнього сюжету на рускому ютуб-каналі КраСава
#Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

У новому відео автора ютуб-канала КраСава і колишнього російського футболіста Євгена Савіна зніметься не лише Андрій Ярмоленко, а й інші гравці збірної України.

Про це повідомляє журналіст Андрій Сеньків.

"Невеличке, але важливе оновлення щодо вчорашнього посту про Ярмоленка та Євгєнія Савіна. Виявляється, Андрій – не єдиний герой майбутнього сюжету на рускому ютуб-каналі Красава. Там плануються інтерв’ю й з іншими гравцями збірної України: з кимось Євгєній зустрінеться в Англії, з кимось поговорить по відеозв’язку. Прізвищ не знаю", – написав Сеньків.

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