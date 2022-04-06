Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 14:18 41135
Ідіть нах*уй: Седан відмовилась говорити в етері ДенисовTIME російською мовою
Сьогодні 16:55 169
Новокаховська Енергія припинила своє існування
Сьогодні 09:14 308
Бенфіка з Яремчуком поступилася Ліверпулю, Манчестер Сіті Зінченка переграв Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонв
Вчора 23:55 1330
Гутцайт: Багато спортсменів боронять Україну
Вчора 22:01 487
Міністр спорту Польщі закликав виключити росію з усіх міжнародних федерацій
Вчора 17:53 480 1
Російські мародери продають одяг збірної України, який награбували в Броварах
Вчора 15:49 1434
Підручний – щодо слів Бринзака про росіянок зі збірної України: І знову брехня
04.04.2022 22:38 2656
Дмитренко - росіянкам у збірній України: Якщо думаєте відсидітися тихо у своїх норках, то сидіть краще вдома
04.04.2022 21:31 4337
Шевченко прийме у своєму лондонському домі декілька сімей з України
04.04.2022 20:40 465
Прямі трансляції

Ідіть нах*уй: Седан відмовилась говорити в етері ДенисовTIME російською мовою

Сьогодні 16:55 169 0
Ідіть нах*уй: Седан відмовилась говорити в етері ДенисовTIME російською мовою
#Денисов, #Олександр Зінченко, #Влада Седан

Джерело - Чемпіон.

Дружина Олександра Зінченка, відома українська журналістка Влада Седан не збирається більше нічого пояснювати рашистам і говорити російською мовою.

Про це дівчина заявила в етері ДенисовTIME.

"От ви пропонуєте нам говорити російською. Сьогодні - 41-й день війни. Я вільно володію російською мовою, але все, що можу сказати цією мовою, щоб якомога більше людей мене почуло: "Ідітє нах*уй". Я більше не бачу ніякого сенсу достукатись до росіян. Я краще підійду тричі головою об стіну вдарюсь - користі отримаю більше. Як мінімум, кровоток стане кращим у голові. Там (у росії - ред), на жаль, немає до кого стукатись. Можливо, перед ними ще навколішки стати? Не буду цього робити! Далі буду розмовляти українською мовою", - зі сльозами на очах заявила Седан.

Олександр Денисов підтримав Владу.

Зазначимо, що усі попередні випуски Олександр Денисов розпочинав українською мовою, але потім разом зі своїми гостями переходив на російську, з нібито метою достукатись до росіян.

Коментарі ()
Популярне зараз
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 41135
Визначився транслятор благодійних матчів Динамо в Європі Визначився транслятор благодійних матчів Динамо в Європі 1135
Бенфіка з Яремчуком поступилася Ліверпулю, Манчестер Сіті Зінченка переграв Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонв Бенфіка з Яремчуком поступилася Ліверпулю, Манчестер Сіті Зінченка переграв Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонв 1330
Анчелотті не полетів на матч Реала з Челсі Анчелотті не полетів на матч Реала з Челсі 1036
Абрамович придбав турецький Гезтепе, - ЗМІ Абрамович придбав турецький Гезтепе, - ЗМІ 2040
Платіні подав заяву про порушення кримінальної справи проти Інфантіно Платіні подав заяву про порушення кримінальної справи проти Інфантіно 1793 1
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 36935 1
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 11988
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 40379
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 14451
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 24120
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 114921