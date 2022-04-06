Ідіть нах*уй: Седан відмовилась говорити в етері ДенисовTIME російською мовою

Дружина Олександра Зінченка, відома українська журналістка Влада Седан не збирається більше нічого пояснювати рашистам і говорити російською мовою.

Про це дівчина заявила в етері ДенисовTIME.

"От ви пропонуєте нам говорити російською. Сьогодні - 41-й день війни. Я вільно володію російською мовою, але все, що можу сказати цією мовою, щоб якомога більше людей мене почуло: "Ідітє нах*уй". Я більше не бачу ніякого сенсу достукатись до росіян. Я краще підійду тричі головою об стіну вдарюсь - користі отримаю більше. Як мінімум, кровоток стане кращим у голові. Там (у росії - ред), на жаль, немає до кого стукатись. Можливо, перед ними ще навколішки стати? Не буду цього робити! Далі буду розмовляти українською мовою", - зі сльозами на очах заявила Седан.