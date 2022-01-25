Мадридський клуб не хоче виносити це питання на публіку

Джерело - Marca.

У мадридському Реалі незадоволені тим, як арбітри працюють на матчах команди.

Про це повідомляє Marca.

У четвер у матчі Кубка Іспанії з Ельче (2:1) за рішенням судді Хорхе Васкеса було вилучено захисника Марсело, а хавбек Тоні Кроос отримав суперечливу жовту картку.

У матчі Ла-Ліги з Ельче (2:2) було прийнято рішення, які також не задовольнили мадридський клуб, проте Реал вважає за краще не виносити обговорення з цього питання на публіку.

Нагадаємо, будинок Бензема пограбували під час матчу з Ельче.