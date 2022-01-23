Реал вирвав нічию в Ельче, Барселона здолала Алавес. Результати 22 туру Ла-Ліги

Відбулися чергові матчі іспанського чемпіонату

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 січня, відбулося чотири матчі в рамках 22 туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

22 тур, 23 січня

Гранада - Осасуна 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 64 Гарсія, 0:2 - 89 Кіке

Реал Мадрид - Ельче 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Боє, 0:2 - 76 Мілья, 1:2 - 82 Модрич, 2:2 - 90+2 Мілітан

Райо Вальєкано - Атлетік Більбао 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 30 Серрано

Реал Сосьєдад - Хетафе 0:0

Алавес - Барселона 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 87 де Йонг

Нагадаємо, Атлетіко здобув вольову перемогу над Валенсією.