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Реал вирвав нічию в Ельче, Барселона здолала Алавес. Результати 22 туру Ла-Ліги

Вчора 23:49 823 0
Відбулися чергові матчі іспанського чемпіонату
Реал вирвав нічию в Ельче, Барселона здолала Алавес. Результати 22 туру Ла-Ліги
Фото: AFP
#Алавес, #Атлетік, #Барселона, #Гранада, #Ельче, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Осасуна, #Райо Вальєкано, #Реал Мадрид, #Реал Сосьєдад, #Хетафе

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 січня, відбулося чотири матчі в рамках 22 туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

22 тур, 23 січня

Гранада - Осасуна 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 64 Гарсія, 0:2 - 89 Кіке

Реал Мадрид - Ельче 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Боє, 0:2 - 76 Мілья, 1:2 - 82 Модрич, 2:2 - 90+2 Мілітан

Райо Вальєкано - Атлетік Більбао 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 30 Серрано

Реал Сосьєдад - Хетафе 0:0

Алавес - Барселона 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 87 де Йонг

Нагадаємо, Атлетіко здобув вольову перемогу над Валенсією.

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