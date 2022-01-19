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Робінью засуджено до 9 років за групове зґвалтування

Сьогодні 20:48 606 0
Касація бразильця була відхилена
Робінью засуджено до 9 років за групове зґвалтування
#Мілан, #Реал Мадрид, #Робіньо

Джерело - UOL.

Касаційний суд Риму залишив в силі вирок ексгравця Мілана, Реалу та збірної Бразилії Робінью.

Про це повідомляє UOL.

Подальше оскарження неможливе, вирок набув чинності негайно після ухвалення вердикту.

Італія може вимагати екстрадицію Робінью та Фалько, але навряд чи її досягне, тому, ймовірно, попросить Бразилію забезпечити відбування винними покарання у місцевій в'язниці.

Нагадаємо, інцидент стався в Мілані у 2013 році, коли бразилець і ще п'ять осіб зґвалтували дівчину з Албанії в нічному клубі.

У листопаді 2017 року бразильський нападник був засуджений до 9 років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, ексгравець збірної Нідерландів засуджений за погрози вбити прем'єр-міністра.

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