Постріл в голову. Ексгравець збірної Нідерландів засуджений за погрози вбити прем'єр-міністра країни

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст збірної Нідерландів Браян Рой засуджений до умовного тюремного ув'язнення за загрозу застрелити прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Браян Рой раніше писав в Twitter, що прем'єр-міністр отримає "постріл в голову", і він вважає, що політик повинен бути покараний і, можливо, навіть страчений.

"Я борюся за дітей, які стали жертвами жорстокого поводження, торгівлі людьми та жорстокого поводження", – пояснив своє повідомлення колишній футболіст під час допиту.

В результаті суд в Гаазі засудив Роя до 80 годин громадських робіт, а також двох років умовного тюремного ув'язнення. Якщо він знову вчинить злочин, то буде відправлений за ґрати на чотири тижні.

Браян Рой виступав за збірну Нідерландів з 1989 по 1995 рік і ставав бронзовим призером Євро-1992. Також він пограв за ряд клубів по всій Європі, а в складі Аякса вигравав Кубок УЄФА.

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