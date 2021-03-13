 Колишній гравець Реалу засуджений до 9 років позбавлення волі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Джима - п'ята у спринті на Кубку світу
Вчора 19:43 2000
Маркевич розраховує повернутися у Металіст
Вчора 23:13 872 1
Рідний брат Шахаба може перейти у Зорю
Вчора 21:46 949
Зоря узгодила перехід бразильського нападника
Вчора 20:32 1380
Англійський гранд цікавиться Яремчуком
Вчора 17:45 3336
Батько Хейні: Незабаром запропонуємо Ломаченку семизначний гонорар
Вчора 12:09 2733
Каштру назвав найбільшу помилку Шахтаря у матчі з Ромою
Вчора 08:24 5075 3
Шотландія відірвалася від України у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Вчора 08:08 10341 1
Рома розгромила Шахтар у Лізі Європи
11.03.2021 23:53 1733
Рома - Шахтар 3:0. Як це було
11.03.2021 23:52 11034
Блоги
Організатори представили промо-ролик до чемпіонату Європи в Києві
Організатори представили промо-ролик до чемпіонату Європи в Києві Андрій Твердохліб
Вчора 22:08 236
Легендарного Шакіла О'Ніла забрала швидка після жорсткого нокауту
Легендарного Шакіла О'Ніла забрала швидка після жорсткого нокауту Андрій Твердохліб
Вчора 20:52 5294
Відео дня. 54-річний легендарний футболіст розпочав свій 36-й сезон на найвищому рівні
Відео дня. 54-річний легендарний футболіст розпочав свій 36-й сезон на найвищому рівні Андрій Твердохліб
Вчора 18:24 1647
Відома українська спортсменка почала продавати свої еротичні фото, прихільники обурилися
Відома українська спортсменка почала продавати свої еротичні фото, прихільники обурилися Андрій Твердохліб
Вчора 13:08 3609
Промо-відео до бою Берінчик - Санчес
Промо-відео до бою Берінчик - Санчес Андрій Твердохліб
Вчора 10:33 449
На Площі зірок у Києві відкрили іменні зірки відомих спортсменів
На Площі зірок у Києві відкрили іменні зірки відомих спортсменів Valeriy Ruchka
11.03.2021 14:06 884
Чемпіонату Європи з бадмінтону в Києві бути! Що треба знати?
Чемпіонату Європи з бадмінтону в Києві бути! Що треба знати? Андрій Твердохліб
11.03.2021 11:03 534
Це фантастика! Мессі забиває божевільний гол в Лізі чемпіонів
Це фантастика! Мессі забиває божевільний гол в Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
10.03.2021 22:55 4343
Захисник Медведчука і Гельзіна. Президент Десни викликав на "стрілку" журналіста
Захисник Медведчука і Гельзіна. Президент Десни викликав на "стрілку" журналіста Valeriy Ruchka
10.03.2021 21:31 1633 2
10 років тому Динамо розібралося з Манчестер Сіті в Лізі Європи
10 років тому Динамо розібралося з Манчестер Сіті в Лізі Європи Valeriy Ruchka
10.03.2021 18:37 810
Тренери збірної України з футболу зачитали вірш Кобзаря
Тренери збірної України з футболу зачитали вірш Кобзаря Андрій Твердохліб
09.03.2021 22:39 807
Бидло дня. Українські гімнасти залишили після себе в поїзді небувалий срач
Бидло дня. Українські гімнасти залишили після себе в поїзді небувалий срач Андрій Твердохліб
09.03.2021 22:27 6456
Фото дня. Віталій Кличко відкрив пам'ятник Тарасу Шевченку у Флоренції
Фото дня. Віталій Кличко відкрив пам'ятник Тарасу Шевченку у Флоренції Андрій Твердохліб
09.03.2021 22:19 838
В'ячеслав Реуцький: «Команда «GRIFFIN» була, є, і сподіваюся, буде ще дуже довго»
В'ячеслав Реуцький: «Команда «GRIFFIN» була, є, і сподіваюся, буде ще дуже довго» Дима Копий
09.03.2021 17:49 838
Чемпіонат Європи з бадмінтону 2021 у Києві – головні факти
Чемпіонат Європи з бадмінтону 2021 у Києві – головні факти Андрій Твердохліб
09.03.2021 15:42 717
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:51 Баскетбол Детройт обміняє Михайлюка в Оклахому 89
08:48 RunNews Вона вчить ходити після ампутації та бігає марафони на протезі - Тетяна Воротіліна 112
08:40 Футбол Робіньо засуджений до 9 років позбавлення волі 321
08:26 Футбол Аталанта - Спеція 3:1. Огляд матчу 455
08:21 Футбол Легендарний Іван Гешко пробіжить Battle Mile 221
08:11 Хокей Колорадо здолало Лос-Анджелес, Сент-Луїс поступився Вегасу. Результати матчів НХЛ 180
00:00 Футбол Леванте переміг Валенсію у 27 турі Ла-Ліги 1112
12 Березня 2021
23:55 Футбол Ньюкасл вирвав нічию в Астон Вілли у 28 турі АПЛ 1021
23:41 Футбол Брюгге із Соболем втратив перемогу над Шарлеруа у чемпіонаті Бельгії 1114
23:38 Футбол Аталанта з Маліновським розібралася зі Спецією у Серії А 1590
23:23 Футбол Аугсбург переграв Боруссію М у 25 турі Бундесліги 1173
23:13 Футбол Маркевич розраховує повернутися у Металіст 872 1
22:57 Олімпійські Ігри-2020 Росії не дозволили використовувати Катюшу замість гімну на Олімпіаді 1874
22:46 Футбол Екстренер Динамо не вірить у камбек киян в матчі з Вільяреалом 1672 1
22:31 Бокс Ф’юрі: Як Усик збирається перемагати ТОП-бійців дивізіону? 1819
22:15 Футбол Соль не хоче повертатися у Динамо 1951
22:08 Блог Організатори представили промо-ролик до чемпіонату Європи в Києві 237
21:59 Футбол Лаціо - Кротоне 3:2. Огляд матчу 1393
21:46 Футбол Рідний брат Шахаба може перейти у Зорю 949
21:29 Баскетбол Черкаські Мавпи у важкому матчі перемогли Одесу 1850
21:16 Футбол Лучі може дозволити суддям УПЛ пояснювати спірні рішення 1651
20:52 Блог Легендарного Шакіла О'Ніла забрала швидка після жорсткого нокауту 5357
20:51 Футбол Маліновський та Коваленко у запасі Аталанти на матч Серії А 1650
20:43 Баскетбол Хімік обіграв Миколаїв у Суперлізі 1570
20:32 Футбол Зоря узгодила перехід бразильського нападника 1380

Робіньо засуджений до 9 років позбавлення волі

Сьогодні 08:40 321 0
Суд відхилив апеляцію колишнього футболіста
Робіньо засуджений до 9 років позбавлення волі
#Робіньо

Джерело - UOL.

Італійський апеляційний суд залишив в силі вирок ексгравця Мілана та Реалу Робіньо.

Про це повідомляє UOL.

Інцидент стався в Мілані у 2013 році, коли бразилець і ще п'ять осіб зґвалтували дівчину з Албанії в нічному клубі.

У листопаді 2017 року бразильський нападник був засуджений до 9 років тюремного ув'язнення.

Італійський апеляційний суд розглянув заяву Робіньо і залишив винесене раніше рішення в силі. Сторона футболіста має намір подати касаційну скаргу для повторного розгляду інциденту.

Нагадаємо, колишня зірка НБА помер у в'язниці.

Коментарі ()