Джерело - UOL.
Італійський апеляційний суд залишив в силі вирок ексгравця Мілана та Реалу Робіньо.
Про це повідомляє UOL.
Інцидент стався в Мілані у 2013 році, коли бразилець і ще п'ять осіб зґвалтували дівчину з Албанії в нічному клубі.
У листопаді 2017 року бразильський нападник був засуджений до 9 років тюремного ув'язнення.
Італійський апеляційний суд розглянув заяву Робіньо і залишив винесене раніше рішення в силі. Сторона футболіста має намір подати касаційну скаргу для повторного розгляду інциденту.
Нагадаємо, колишня зірка НБА помер у в'язниці.