Суд відхилив апеляцію колишнього футболіста

Джерело - UOL.

Італійський апеляційний суд залишив в силі вирок ексгравця Мілана та Реалу Робіньо.

Про це повідомляє UOL.

Інцидент стався в Мілані у 2013 році, коли бразилець і ще п'ять осіб зґвалтували дівчину з Албанії в нічному клубі.

У листопаді 2017 року бразильський нападник був засуджений до 9 років тюремного ув'язнення.

Італійський апеляційний суд розглянув заяву Робіньо і залишив винесене раніше рішення в силі. Сторона футболіста має намір подати касаційну скаргу для повторного розгляду інциденту.

Нагадаємо, колишня зірка НБА помер у в'язниці.