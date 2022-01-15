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Шаран: Керівництво Миная запевнило мене, що проблем не буде

Сьогодні 13:35 253 0
Головний тренер Миная розповів про ситуацію в клубі
Шаран: Керівництво Миная запевнило мене, що проблем не буде
#Минай, #Чемпіонат України, УПЛ, #Володимир Шаран

Джерело - Трибуна.

Минай має намір зберегти прописку в українській Прем'єр-лізі.

Про це розповів новий тренер закарпатської команди Володимир Шаран.                                                                                                                                                     

"Наразі перед нами стоїть завдання - залишити команду в УПЛ. Така в нас домовленість – до кінця сезону попрацювати, а там буде видно, що далі можна щось планувати", - заявив наставник.

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"Сподіваюся на своїх помічників, керівництво клубу, яке запевнило мене, що жодних негараздів щодо організації тренувального процесу, проживання, харчування та інших необхідних моментів не буде", - сказав Шаран.

Нагадаємо, Минай проявляє інтерес до захисника Маріуполя.

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