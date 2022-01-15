Минай має намір зберегти прописку в українській Прем'єр-лізі.

Про це розповів новий тренер закарпатської команди Володимир Шаран.

"Наразі перед нами стоїть завдання - залишити команду в УПЛ. Така в нас домовленість – до кінця сезону попрацювати, а там буде видно, що далі можна щось планувати", - заявив наставник.