Джерело - Трибуна.
Минай має намір зберегти прописку в українській Прем'єр-лізі.
Про це розповів новий тренер закарпатської команди Володимир Шаран.
"Наразі перед нами стоїть завдання - залишити команду в УПЛ. Така в нас домовленість – до кінця сезону попрацювати, а там буде видно, що далі можна щось планувати", - заявив наставник.
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"Сподіваюся на своїх помічників, керівництво клубу, яке запевнило мене, що жодних негараздів щодо організації тренувального процесу, проживання, харчування та інших необхідних моментів не буде", - сказав Шаран.
Нагадаємо, Минай проявляє інтерес до захисника Маріуполя.