Володимир Шаран повернувся в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Минай оголосив про призначення Володимира Шарана на посаду головного тренера клубу.

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Разом з Володимиром Шараном у тренерський штаб команди увійшов Вадим Чернишенко, Ігор Лучкевич, Андрій Новак та Олексій Антонович.

Останнім місцем роботи Шарана була Олександрія, де він працював з 2010 по 2011 рік, а потім з 2013 по 2021 рік.

Нагадаємо, до Миная Шаран хоче запросити двох гравців Олександрії.