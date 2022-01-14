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Шаран - новий головний тренер Миная

Сьогодні 14:07 110 0
Володимир Шаран повернувся в УПЛ
Шаран - новий головний тренер Миная
#Минай, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Володимир Шаран

Джерело - Чемпіон.

Минай оголосив про призначення Володимира Шарана на посаду головного тренера клубу.

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Разом з Володимиром Шараном у тренерський штаб команди увійшов Вадим Чернишенко, Ігор Лучкевич, Андрій Новак та Олексій Антонович.

Останнім місцем роботи Шарана була Олександрія, де він працював з 2010 по 2011 рік, а потім з 2013 по 2021 рік.

Нагадаємо, до Миная Шаран хоче запросити двох гравців Олександрії.

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Публикация от FC Minaj (@minaj_footballclub)

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