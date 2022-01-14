Джерело - Чемпіон.
Минай оголосив про призначення Володимира Шарана на посаду головного тренера клубу.
Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
Разом з Володимиром Шараном у тренерський штаб команди увійшов Вадим Чернишенко, Ігор Лучкевич, Андрій Новак та Олексій Антонович.
Останнім місцем роботи Шарана була Олександрія, де він працював з 2010 по 2011 рік, а потім з 2013 по 2021 рік.
Нагадаємо, до Миная Шаран хоче запросити двох гравців Олександрії.
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