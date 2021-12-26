Минай проявляє інтерес до захисника Маріуполя

Клуб визначив свої трансферні цілі

Закарпатський Минай хоче підписати флангового захисника Петра Стасюка.

Про це повідомляє UA-футбол.

Нині він виступає за Маріуполь, відігравши у поточному сезоні 17 матчів чемпіонату та два поєдинки Кубка України. Раніше Петро Стасюк впродовж сезонів 2018/19 та 2019/20 років захищав кольори Минаю.

Закарпатський клуб хотів би скористатися поганим турнірним становищем Маріуполя, повернувши Петра Стасюка, який може закрити проблемну позицію на одному з флангів оборони.

Однак багато що залежатиме від фінансової складової, а також від того, хто у зимове міжсезоння очолить Минай та який вектор буде обрано новим тренером.

Раніше, гравець Миная зацікавив клуб з Азербайджану.