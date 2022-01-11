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Минай продав капітана команди в угорський клуб

Вчора 22:55 290 0
Олександр Петрусенко покинув Минай
Минай продав капітана команди в угорський клуб
#Минай

Джерело - fcminaj.com.

Минай оголосив про перехід Олександра Петрусенка в угорський Гонвед.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Сума трансферу не розголошується.

Петрусенко підписав контракт з Гонведом на 1,5 роки. І готується до початку виступів в новому клубі.

Відзначимо, що Олександр Петрусенко перейшов у Минай взимку 2021 року. За цей час він зіграв 29 матчів в УПЛ та Кубку України. В цьому сезоні він став капітаном клубу. Тричі вболівальники визнавали його кращим гравцем місяця в команді. Його ж обрали й кращим гравцем першої половини сезону.

Нагадаємо, Минай проявляє інтерес до захисника Маріуполя.

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