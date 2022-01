Тухель встановив унікальне досягнення у Челсі

Вихід Челсі до фіналу Кубка англійської ліги зробив головного тренера команди Томаса Тухеля рекордсменом клубу.

Про це повідомляє Opta.

З моменту призначення німця на посаду головного тренера Челсі минуло менше року - лише 350 днів. За цей час Тухель вивів свою команду до фіналів Ліги чемпіонів, Кубка Англії та Кубка англійської ліги.

Подібного результату в історії Челсі не вимагав ще жоден тренер.

1 - Just 350 days after his first game in charge of Chelsea, Thomas Tuchel has become the first manager in the club's history to guide the Blues to the final of each of the League Cup, FA Cup and Champions League/European Cup. Imposing. pic.twitter.com/STkUKoMffl