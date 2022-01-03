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Сілва про новий контракт з Челсі: Ніколи не думав, що проведу три роки в цьому великому клубі

Сьогодні 22:38 102 0
Захисник "синіх" прокоментував підписання контракту з клубом
Сілва про новий контракт з Челсі: Ніколи не думав, що проведу три роки в цьому великому клубі
#Сілва, #Челсі

Джерело - офіційний сайт Челсі.

Виступати за лондонський Челсі - справжне задоволення.

Про це заявив захисник "синіх" Тіагу Сілва, який продовжив контракт з клубом.

"Грати за Челсі - справжнє задоволення. Я ніколи не думав, що проведу три роки в цьому великому клубі, тому я дуже задоволений тим, що залишаюся ще на сезон", - заявив бразилець.

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"Продовжу віддавати всі сили на благо клубу та його фанатам, які завжди мене підтримували", - сказав Сілва

Нагадаємо, Чілвелл вибув через травму до кінця сезону.

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