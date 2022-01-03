Лукаку може перейти у Тоттенгем

Джерело - football24.ua.
Нападник Челсі Ромелу Лукаку може продовжити кар'єру у Тоттенгемі.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Головним аргументом для переходу до "шпор" є наставник Антоніо Конте, з яким Ромелу успішно працював у Інтері. Проте, сума потенційного трансферу наразі не розголошується.
У поточному сезоні Лукаку провів 18 матчів за Челсі, у яких забив 7 голів та віддав 2 асисти.
Нагадаємо, Лукаку не увійшов до заявки Челсі на матч з Ліверпулем через інтерв'ю.
Раніше повідомлялося, що Челсі не збирається відпускати Лукаку в січні.