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Лукаку може перейти у Тоттенгем

Сьогодні 11:25 123 0
Лукаку може покинути Челсі
Лукаку може перейти у Тоттенгем
Фото - gettyimages
#Лукаку

Джерело - football24.ua.

Нападник Челсі Ромелу Лукаку може продовжити кар'єру у Тоттенгемі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Головним аргументом для переходу до "шпор" є наставник Антоніо Конте, з яким Ромелу успішно працював у Інтері. Проте, сума потенційного трансферу наразі не розголошується.

У поточному сезоні Лукаку провів 18 матчів за Челсі, у яких забив 7 голів та віддав 2 асисти.

Нагадаємо, Лукаку не увійшов до заявки Челсі на матч з Ліверпулем через інтерв'ю.

Раніше повідомлялося, що Челсі не збирається відпускати Лукаку в січні.

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