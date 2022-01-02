Тухель розповів про травми в лондонському клубі

Джерело - офіційний сайт Челсі.

Англійський захисник Челсі Бен Чілвелл через пошкодження не зіграє в цьому сезоні.

Про це розповів головний тренер "синіх" Томас Тухель.

"Чілвелл переніс операцію, надсилаємо йому наші найкращі побажання та енергію, щоб якнайшвидше повернутися до ладу. На жаль, сезон для нього завершено. У Джеймса м'язова травма, і, як це зазвичай буває, результати обстеження будуть відомі трохи пізніше. Не можна форсувати такі речі", - заявив наставник.

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"Знімки прояснять ситуацію, потрібно просто почекати. Так що ми дізнаємося про результати пізніше, гадаю, і тільки тоді ми дізнаємося більше про його статус. Така ситуація з крайніми захисниками зараз", – сказав Тухель.

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