Джерело - Чемпіон.
Захисник Челсі Тіагу Сілва продовжив контракт з клубом.
Про це повідомляє пресслужба "синіх".
Нова угода з бразильцем розрахована до кінця сезону-2022/23.
Нагадаємо, Лукаку може перейти у Тоттенгем.
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Джерело - Чемпіон.
Захисник Челсі Тіагу Сілва продовжив контракт з клубом.
Про це повідомляє пресслужба "синіх".
Нова угода з бразильцем розрахована до кінця сезону-2022/23.
Нагадаємо, Лукаку може перейти у Тоттенгем.