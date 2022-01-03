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Сілва продовжив контракт з Челсі

Сьогодні 21:07 112 0
Угода продовжена на один рік
Сілва продовжив контракт з Челсі
#Сілва, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Захисник Челсі Тіагу Сілва продовжив контракт з клубом.

Про це повідомляє пресслужба "синіх".

Нова угода з бразильцем розрахована до кінця сезону-2022/23.

Нагадаємо, Лукаку може перейти у Тоттенгем.

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