Інсіньє погодив контракт з Торонто

Джерело - sportarena.com.
Вінгер Наполі Лоренцо Інсіньє погодив умови особистого контракту із ФК Торонто з МЛС.
Про це повідомляє Calciomercato.com.
Сторони можуть підписати попередню угоду вже у січні. Повідомляється, що італієць зароблятиме в новому клубі 15 мільйонів євро за сезон (вісім млн зарплати плюс різні бонуси).
Очікується, що Інсіньє перейде в клуб МЛС влітку на правах вільного агента, коли закінчиться його контракт із Наполі.
Цього сезону Лоренцо забив п'ять м'ячів і віддав шість результативних передач у 18 матчах у всіх турнірах.