Інсіньє погодив контракт з Торонто

Італієць зароблятиме 15 млн євро на рік

Вінгер Наполі Лоренцо Інсіньє погодив умови особистого контракту із ФК Торонто з МЛС.

Про це повідомляє Calciomercato.com.

Сторони можуть підписати попередню угоду вже у січні. Повідомляється, що італієць зароблятиме в новому клубі 15 мільйонів євро за сезон (вісім млн зарплати плюс різні бонуси).

Очікується, що Інсіньє перейде в клуб МЛС влітку на правах вільного агента, коли закінчиться його контракт із Наполі.

Цього сезону Лоренцо забив п'ять м'ячів і віддав шість результативних передач у 18 матчах у всіх турнірах.