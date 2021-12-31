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Інсіньє погодив контракт з Торонто

Сьогодні 23:10 124 0
Італієць зароблятиме 15 млн євро на рік
Інсіньє погодив контракт з Торонто
Фото Getty Images
#Інсіньє

Джерело - sportarena.com.

Вінгер Наполі Лоренцо Інсіньє погодив умови особистого контракту із ФК Торонто з МЛС.

Про це повідомляє Calciomercato.com.

Сторони можуть підписати попередню угоду вже у січні. Повідомляється, що італієць зароблятиме в новому клубі 15 мільйонів євро за сезон (вісім млн зарплати плюс різні бонуси).

Очікується, що Інсіньє перейде в клуб МЛС влітку на правах вільного агента, коли закінчиться його контракт із Наполі.

Цього сезону Лоренцо забив п'ять м'ячів і віддав шість результативних передач у 18 матчах у всіх турнірах.

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