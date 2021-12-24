Трансфер хавбека Барселони Френкі де Йонга міг би стати дуже вдалим для Манчестер Юнайтед.

Про це заявив колишній півзахисник Ліверпуля Джон Барнс.

"Френкі де Йонг був би чудовим трансфером для Манчестер Юнайтед. Схоже, що Поль Погба збирається покинути клуб, тому дуже важливо знайти заміну для нього", - заявив колишній гравець.

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"Вони покладали надії на Донні ван де Бека, але його придушили інші гравці на його позиції, які грають краще. Проте запрошення де Йонга, включення його до основного складу та довіра до нього буде корисним і для Манчестер Юнайтед, і для нього", - сказав Барнс.