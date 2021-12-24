Ребров: Я був готовий до роботи у збірній України
Сьогодні 13:08 73
При німцях батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон Іван Богдан про життя свого села в німецькій окупації
Сьогодні 12:39 11337
Вернидуб продовжив контракт з Шерифом
Сьогодні 11:21 222
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ
Сьогодні 11:14 10113
Джима та Підручний представлятимуть Україну в Різдвяній гонці
Сьогодні 10:35 256
Динамо не вдалося підписати нападника Крузейро
Сьогодні 09:18 1104
Сіренко: Я готовий провести бій з Гассієвим
Вчора 22:02 591
Гол Овдійчук - найкращий у груповому етапі жіночої Ліги чемпіонів
Вчора 20:48 471
Гутцайт: Скандали у наших федераціях - далеко не дрібниці
Вчора 20:33 418
Як Ліверпуль та Ман Юнайтед зіграли скандальний договорняк
Вчора 19:33 471
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Барнс: Погба збирається покинути МЮ, де Йонг був би чудовим трансфером

Сьогодні 11:53 178 0
Колишній півзахисник Ліверпуля розповів про можливу заміну Погби
Барнс: Погба збирається покинути МЮ, де Йонг був би чудовим трансфером
#Барнс, #де Йонг, #Ліверпуль, #Манчестер Юнайтед, #Френкі де Йонг

Джерело - Manchester Evening News.

Трансфер хавбека Барселони Френкі де Йонга міг би стати дуже вдалим для Манчестер Юнайтед.

Про це заявив колишній півзахисник Ліверпуля Джон Барнс.

"Френкі де Йонг був би чудовим трансфером для Манчестер Юнайтед. Схоже, що Поль Погба збирається покинути клуб, тому дуже важливо знайти заміну для нього", - заявив колишній гравець.

  АктуальноБарселона готова продати де Йонга

"Вони покладали надії на Донні ван де Бека, але його придушили інші гравці на його позиції, які грають краще. Проте запрошення де Йонга, включення його до основного складу та довіра до нього буде корисним і для Манчестер Юнайтед, і для нього", - сказав Барнс.

Нагадаємо, Барселона готова продати взимку відразу 5 гравців.

Коментарі ()