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Маліновський: На Євро-2020 я зробив максимум з того, що міг

Сьогодні 21:51 33 0
Хавбек Аталанти прокоментував виступ на чемпіонаті Європи
Маліновський: На Євро-2020 я зробив максимум з того, що міг
#Аталанта, #Євро - 2020, #Руслан Маліновський, #Маліновський

Джерело - PRESSING.

У півзахисника Аталанти Руслана Маліновського було пошкодження під час Євро-2020.

Про це він розповів YouTube-каналу PRESSING.

"На Євро-2020 я зробив максимум з того, що міг зробити. Тому що Андрій Миколайович розумів, що я маю проблему. Я дуже хотів зіграти на Євро", - заявив гравець.

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"Мені колись вирізали апендицит, і після цього утворився рубець. Була невелика грижа і цей рубець тиснув мені, правий бік взагалі не працював. Я нічого не міг робити правою ногою, навіть пас не міг віддати".

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"Ментально я вже розумів, бо вісім місяців грав із цією проблемою. Зараз потрібно перебудовуватися, треба бути креативнішим", - сказав Маліновський

Нагадаємо, Маліновський поставив крапку у конфлікті з Петраковим.

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