Маліновський: На Євро-2020 я зробив максимум з того, що міг

Джерело - PRESSING.
У півзахисника Аталанти Руслана Маліновського було пошкодження під час Євро-2020.
Про це він розповів YouTube-каналу PRESSING.
"На Євро-2020 я зробив максимум з того, що міг зробити. Тому що Андрій Миколайович розумів, що я маю проблему. Я дуже хотів зіграти на Євро", - заявив гравець.
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"Мені колись вирізали апендицит, і після цього утворився рубець. Була невелика грижа і цей рубець тиснув мені, правий бік взагалі не працював. Я нічого не міг робити правою ногою, навіть пас не міг віддати".
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"Ментально я вже розумів, бо вісім місяців грав із цією проблемою. Зараз потрібно перебудовуватися, треба бути креативнішим", - сказав Маліновський
Нагадаємо, Маліновський поставив крапку у конфлікті з Петраковим.