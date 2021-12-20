Маліновський: Якщо буде пропозиція від ТОП-клубу, то можна спробувати

Джерело - SportArena.
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський готовий покинути італійський клуб.
Про це він розповів порталу SportArena.
"Нам все подобається тут, багато знайомих. Містер дає мені ігровий час, каже, що я перебуваю в обоймі команди. Для мене це важливо, тренер на мене розраховує", - заявив гравець.
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"Але завжди є трансферні вікна, коли є варіанти, вибір. Звичайно, якщо буде якийсь ТОП-клуб, то можна спробувати", - сказав Маліновський.
Нагадаємо, Дженоа Шевченка може підписати російського півзахисника Аталанти.