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Маліновський: Якщо буде пропозиція від ТОП-клубу, то можна спробувати

Сьогодні 17:17 248 0
Українець готовий покинути клуб
Маліновський: Якщо буде пропозиція від ТОП-клубу, то можна спробувати
#Аталанта, #Руслан Маліновський, #Маліновський

Джерело - SportArena.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський готовий покинути італійський клуб.

Про це він розповів порталу SportArena.

"Нам все подобається тут, багато знайомих. Містер дає мені ігровий час, каже, що я перебуваю в обоймі команди. Для мене це важливо, тренер на мене розраховує", - заявив гравець.

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"Але завжди є трансферні вікна, коли є варіанти, вибір. Звичайно, якщо буде якийсь ТОП-клуб, то можна спробувати", - сказав Маліновський.

Нагадаємо, Дженоа Шевченка може підписати російського півзахисника Аталанти.

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