Чому Берінчик - домашній чемпіон і яка в цьому провина К2
Сьогодні 14:49 458
Найбільший суддівський скандал 21-го сторіччя у німецькому футболі
Сьогодні 20:38 959
На Transfermarkt подорожчали гравці Динамо
Сьогодні 20:13 408
Як договірні матчі можуть призвести до занепаду італійського футболу
Сьогодні 20:01 177
Як колумбійський футбол осоромився на весь світ через договорняк (відео)
Сьогодні 16:15 925 3
Гол українки претендує на звання найкращого у груповому етапі жіночої Ліги чемпіонів
Сьогодні 14:38 315
Поворознюк: Підсилення буде божевільне
Сьогодні 14:25 482
Романчук з найкращим часом вийшов у фінал чемпіонату світу
Сьогодні 14:11 369
Бринзак: Фінансування біатлону уріжеться наполовину
Сьогодні 12:41 632
Усик може уникнути реваншу з Джошуа - промоутер
Сьогодні 12:12 642
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Найбільший суддівський скандал 21-го сторіччя у німецькому футболі
Найбільший суддівський скандал 21-го сторіччя у німецькому футболі Harry BettMan
Сьогодні 20:38 948
На Transfermarkt подорожчали гравці Динамо
На Transfermarkt подорожчали гравці Динамо Віктор Слюсаренко
Сьогодні 20:13 393
Як договірні матчі можуть призвести до занепаду італійського футболу
Як договірні матчі можуть призвести до занепаду італійського футболу Harry BettMan
Сьогодні 20:01 174
Не ставте на мене. Марченко показав нову футболку
Не ставте на мене. Марченко показав нову футболку Віктор Слюсаренко
Сьогодні 18:07 300
Бущан у компанії колишніх футболістів Динамо обрав для відпочинку зимове полювання
Бущан у компанії колишніх футболістів Динамо обрав для відпочинку зимове полювання Віктор Слюсаренко
Сьогодні 17:07 455
Як колумбійський футбол осоромився на весь світ через договорняк (відео)
Як колумбійський футбол осоромився на весь світ через договорняк (відео) Harry BettMan
Сьогодні 16:15 920 3
Забарний зі своєю дівчиною чудово проводить відпустку
Забарний зі своєю дівчиною чудово проводить відпустку Віктор Слюсаренко
Сьогодні 16:03 582
Пристрасний поцілунок: Довбик з дружиною відпочиває на Мальдівах
Пристрасний поцілунок: Довбик з дружиною відпочиває на Мальдівах Віктор Слюсаренко
Сьогодні 15:38 621
Гол українки претендує на звання найкращого у груповому етапі жіночої Ліги чемпіонів
Гол українки претендує на звання найкращого у груповому етапі жіночої Ліги чемпіонів Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:38 314
Відпочивають на Мальдівах: Дружина гравця Шахтаря показала ванну з шампанським
Відпочивають на Мальдівах: Дружина гравця Шахтаря показала ванну з шампанським Віктор Слюсаренко
Сьогодні 13:15 457
Голкіпер збірної України забив гол у ворота Азербайджану з власної половини поля
Голкіпер збірної України забив гол у ворота Азербайджану з власної половини поля Віктор Слюсаренко
Сьогодні 12:35 1174
Льюїс достроково переміг Докоса. Відео нокауту
Льюїс достроково переміг Докоса. Відео нокауту Віктор Слюсаренко
Сьогодні 10:10 234
Керк перекинув голкіпера: Ганновер забив Вердеру гол-шедевр зі штрафного
Керк перекинув голкіпера: Ганновер забив Вердеру гол-шедевр зі штрафного Віктор Слюсаренко
Сьогодні 09:02 424
Феєрія від Яремчука: гол і асист українця допомогли Бенфіці розтрощити Марітіму
Феєрія від Яремчука: гол і асист українця допомогли Бенфіці розтрощити Марітіму Андрій Твердохліб
Вчора 21:22 1701
Зінченко зробив красиву результативну передачу у матчі з Ньюкаслом
Зінченко зробив красиву результативну передачу у матчі з Ньюкаслом Віктор Слюсаренко
Вчора 17:42 3404
Чісора та Паркер разом поїли бургери після бою
Чісора та Паркер разом поїли бургери після бою Віктор Слюсаренко
Вчора 17:38 736
Відео дня. Фанати влаштували Митрофанову божевілля біля боксерської арени
Відео дня. Фанати влаштували Митрофанову божевілля біля боксерської арени Андрій Твердохліб
Вчора 14:48 844
Берінчик влаштував у ринзі справжню рубку з Чанієвим, уболівальники в захваті від такого боксу
Берінчик влаштував у ринзі справжню рубку з Чанієвим, уболівальники в захваті від такого боксу Андрій Твердохліб
Вчора 14:27 1096
У Туреччині футболіст забив неймовірний гол із центра поля
У Туреччині футболіст забив неймовірний гол із центра поля Віктор Слюсаренко
Вчора 12:18 3341
Митрофанов - Нуримбетов. Відео найкращих моментів бою
Митрофанов - Нуримбетов. Відео найкращих моментів бою Віктор Слюсаренко
Вчора 10:34 522
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:51 Футбол Маліновський: На Євро-2020 я зробив максимум з того, що міг 29
21:35 Футбол Дикий: Петраков зв'язався з клубами про перенесення матчів УПЛ 90
21:25 Футбол Інфантіно: Чемпіонат світу раз на два роки принесе додаткові 4,4 млрд доларів 87
21:06 Футбол Львів та Верес цікавляться Цимбалюком 118
20:53 Футбол АПЛ не призупинить чемпіонат через коронавірус 125
20:38 Блог Найбільший суддівський скандал 21-го сторіччя у німецькому футболі 959
20:35 Футбол Металіст відмовився від трансферу Кочергіна 295
20:19 Футбол Шаран може очолити Минай 251
20:13 Блог На Transfermarkt подорожчали гравці Динамо 408
20:06 Футбол Визначилася дата матчу Юнацької Ліги УЄФА Депортіво - Динамо 219
20:01 Блог Як договірні матчі можуть призвести до занепаду італійського футболу 177
19:50 Футбол ПАОК не платив компенсацію Шахтарю за Боту 193
19:36 Футбол Дженоа має намір придбати форварда Гронінгена 202
19:15 Біатлон Бринзак: У змішаній естафеті можемо боротися за подіум на Олімпіаді 211
18:57 Футбол Шевченко: Ситуація Дженоа у таблиці не така погана 348
18:48 Футбол Салах - найкращий гравець АПЛ за версією уболівальників 147
18:36 Футбол Динамо не отримало серйозних пропозицій по Вербичу та Циганкову 292
18:15 Футбол АПЛ не планує зупиняти сезон та переносити наступні тури 203
18:07 Блог Не ставте на мене. Марченко показав нову футболку 303
18:00 Футбол Угода між Динамо та Евертоном щодо Миколенка завершена, - журналіст 556
17:48 Футбол Толіссо може перейти в Реал або клуб АПЛ 236
17:33 Футбол Головний селекціонер Шахтаря перейшов у ПАОК 301
17:17 Футбол Маліновський: Якщо буде пропозиція від ТОП-клубу, то можна спробувати 356
17:07 Блог Бущан у компанії колишніх футболістів Динамо обрав для відпочинку зимове полювання 459
17:03 Футбол Львів візьме на перегляд п'ятьох футболістів 326

На Transfermarkt подорожчали гравці Динамо

Сьогодні 20:13 Віктор Слюсаренко 408 0
На Transfermarkt подорожчали гравці Динамо
На Transfermarkt подорожчали гравці Динамо
#Аталанта, #Руслан Маліновський

Джерело - Чемпіон.

Transfermarkt оновив свої версії оцінок трансферних вартостей українських гравців. 

У ТОП-10 оцінка змінилась тільки в трьох гравців - і всі вони з київського Динамо. Ціна Іллі Забарного піднялася з 11 до 13 млн. євро, Миколи Шапаренка - з 8 до 10, Георгія Бущана - з 7,5 до 9.

Нагадаємо, півзахисник Аталанти Руслан Маліновський готовий покинути італійський клуб.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()