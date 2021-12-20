На Transfermarkt подорожчали гравці Динамо

Джерело - Чемпіон.

Transfermarkt оновив свої версії оцінок трансферних вартостей українських гравців.

У ТОП-10 оцінка змінилась тільки в трьох гравців - і всі вони з київського Динамо. Ціна Іллі Забарного піднялася з 11 до 13 млн. євро, Миколи Шапаренка - з 8 до 10, Георгія Бущана - з 7,5 до 9.

Нагадаємо, півзахисник Аталанти Руслан Маліновський готовий покинути італійський клуб.

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