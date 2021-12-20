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Інфантіно: Чемпіонат світу раз на два роки принесе додаткові 4,4 млрд доларів

Сьогодні 21:25 90 0
Президент ФІФА розповів про плюси чемпіонату світу, який буде відбуватися кожні два роки
Інфантіно: Чемпіонат світу раз на два роки принесе додаткові 4,4 млрд доларів
#ФІФА, #Інфантіно, #чемпіонат світу

Джерело - офіційний сайт ФІФА.

Зміна регламенту Чемпіонату світу з футболу принесе додаткові інвестиції членам ФІФА.

Про це заявив президент організації Джанні Інфантіно.

"Незалежні експерти повідомили, що перехід на чемпіонат світу раз на два роки принесе разом додаткові 4,4 млрд доларів доходу за перший чотирирічний цикл. Ці кошти будуть розподілені між 211 асоціаціями-членами ФІФА", - заявив функціонер.

  Актуально: УПЛ виступила проти проведення чемпіонату світу раз у два роки

"Наша мета – допомогти скоротити розрив між членами ФІФА та дати якомога більшій кількості асоціацій реальніші шанси виступати на світовій арені", - сказав Інфантіно.

Нагадаємо, Венгер запропонував проводити чемпіонат світу раз на два роки.

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