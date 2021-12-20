Зміна регламенту Чемпіонату світу з футболу принесе додаткові інвестиції членам ФІФА.

Про це заявив президент організації Джанні Інфантіно.

"Незалежні експерти повідомили, що перехід на чемпіонат світу раз на два роки принесе разом додаткові 4,4 млрд доларів доходу за перший чотирирічний цикл. Ці кошти будуть розподілені між 211 асоціаціями-членами ФІФА", - заявив функціонер.