Джерело - офіційний сайт ФІФА.
Зміна регламенту Чемпіонату світу з футболу принесе додаткові інвестиції членам ФІФА.
Про це заявив президент організації Джанні Інфантіно.
"Незалежні експерти повідомили, що перехід на чемпіонат світу раз на два роки принесе разом додаткові 4,4 млрд доларів доходу за перший чотирирічний цикл. Ці кошти будуть розподілені між 211 асоціаціями-членами ФІФА", - заявив функціонер.
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"Наша мета – допомогти скоротити розрив між членами ФІФА та дати якомога більшій кількості асоціацій реальніші шанси виступати на світовій арені", - сказав Інфантіно.
Нагадаємо, Венгер запропонував проводити чемпіонат світу раз на два роки.