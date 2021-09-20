ФІФА обговорить новий формат чемпіонату світу

Джерело - suspilne.media.
ФІФА розпочала офіційні перемовини з футбольними клубами, лігами та спілками гравців щодо нового формату проведення чемпіонату світу з футболу.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Перемовини розпочалися у межах теми про спрощення календарю матчів збірних. Одним із перших цю ідею висловив очільник комітету ФІФА з глобального розвитку Арсен Венгер, який пропонував внести зміни у календар відбіркової частини чемпіонату світу.
Наступним кроком ФІФА мають стати перемовини між членами федерацій, клубами та гравцями щодо подальших планів на національні збірні. Один із них - проведення чемпіонату світу один раз на два роки.