УПЛ засудила ініціативу ФІФА щодо Чемпіонату світу

Українська Прем’єр-Ліга взяла участь у проведенні Генеральної Асамблеї Асоціації Європейських Ліг, організованою Lega Serie A

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Упродовж зустрічі було обговорено пропозиції ФІФА щодо внесення змін до міжнародного календаря матчів та проведення Чемпіонату світу з футболу кожні два роки.

Українська Прем’єр-Ліга приєдналася до думки національних футбольних ліг та чітко висловила свою позицію про неможливість запровадження запропонованих змін.

Важливо: ФІФА підтвердила про намір проводити чемпіонат світу кожні 2 роки

У підсумку на Генеральній Асамблеї Асоціації Європейських Ліг погодили наступне:

- порушення календарного балансу між внутрішніми клубними змаганнями і міжнародними клубними і національними змаганнями не є можливим;

- чемпіонат світу з футболу та інші континентальні турніри повинні відбуватися згідно з поточною, запланованою частотою проведення;

- міжнародні паузи на матчі національних збірних мають зазнати якомога менших змін;

- якщо якісь зміни і мають відбутися, то лише з чітким урахуванням інтересів усіх ліг (системи проведення осінь-весна та весна-осінь);

періоди відпочинку для гравців повинні погоджуватися на внутрішньому національному рівні.