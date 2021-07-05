Венгер запропонував проводити чемпіонат світу раз на два роки

Глава відділу ФІФА по глобальному розвитку футболу Арсен Венгер запропонував провдоити чемпіонаті світу раз на два роки.

Відповідну заяву він зробив порталу Kicker.

"Уявіть таке: чемпіонат світу 2026 року в США, Мексиці та Канаді; 2027 рік - чемпіонат Європи та інші континентальні турніри; черговий чемпіонат світу в 2028 році і так далі. Більше матчів на вибування, менше відбіркових ігор. Це те, чого хочуть вболівальники", - сказав Венгер