Жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів буде проведене повторно

УЄФА допустив серйозну помилку

Джерело - Чемпіон.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проведуть ще один раз.

Про це повідомляє УЄФА.

Справа у тому, що під час минулої церемонії жеребкування організатори сконфузились, зробивши кілька помилок.

Вільярреалу організатори випадково витягли кулю із Манчестер Юнайтед. Команди грали в одній групі і тому не могли зустрітись знову за правилами.

Потім Ліверпуль був у кошику Атлетіко, чого не могло статися. У той же час МЮ не виявилося у кошику мадридського клубу, а Ліверпуль був відсутній у кошику Вільярреала.

Повторне жеребкування відбудеться о 16:00 за київським часом.