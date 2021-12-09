У Минаї відреагували на погрози Селезньова

Минай пообіцяв вжити заходи щодо нападника Євгена Селезньова у зв'язку з його висловлюваннями щодо ведучого ТаТоТаке Андрія Сеньківа.

Про це йдеться в заяві клубу.

"Ми поважаємо роботу журналістів і завжди раді, коли вони своїми матеріалами привертають увагу до життя нашого клубу. Проте не розуміємо, коли медійники користуються сумнівними джерелами та видають непідтверджену інформацію як справжній факт.

Журналіст Андрій Сеньків, який оприлюднив ці аудіо-записи, стверджує про наче б "проблеми у роздягальні", "порушення дисципліни", "хамське відношення до тренера" та інше в ефірі програми "Та то таке" від 6 грудня 2021 року.

Зазначимо, що оприлюднений відео-запис у тік-току, на основі якого журналіст робив свої висновки, що Є. Селезньов негативно висловлює свої емоції, були адресовані не тренеру І. Леонову. Звертаємо увагу, що згідно проведеного внутрішнього розслідування, з’ясували, що відео було записано таємно невідомим фанатом, який вибіг на поле в момент, коли команда йшла до фанатського сектору, дякувати за підтримку в грі з Динамо 27 листопада. Висловлював критику Є. Селезньов виключно гравцям. Футболіст вже приніс вибачення їм у той же день у роздягальні за свої дії.

Чому журналіст робить подібні висновки в ефірі програми і чому видає свої вигадки за підтверджений факт – залишається на сумлінні автора. Не виключаємо, що його "джерела", звідки він бере інформацію, свідомо маніпулюють журналістом, аби він видавав "бажане" за "дійсне"

Також нам не зрозуміло з якою метою були оприлюднена ця інформація в ефірі? Чи не з метою дискредитації клубу в очах вболівальників та колег? Чи можливо заради чергового хайпу?

Зазначимо, що подібна непідтверджена інформація і стала причиною конфлікту Є. Селезньова з журналістом, внаслідок яких і виникли ці неприємні телефонні розмови.

Від імені клубу заявляємо, що не підтримуємо будь-яких проявів агресії футболіста у бік журналіста. У зв’язку з цим із гравцем Є. Селезньовим вже була проведена профілактична бесіда у приватному порядку і будуть вжиті відповідні заходи.

Також зазначимо, що записані відповідні аудіо-записи були не у робочий час гравця і вони носять приватний характер.

І просимо представників ЗМІ у майбутньому, якщо виникають відповідні непорозуміння із представниками нашого клубу, звертатися відповідно до нас аби ми вирішили конфлікт цивілізованим шляхом, а не через публічний розголос у ЗМІ, який зачіпає не тільки винуватців конфлікту, а й весь футбольний клуб та почуття його вболівальників.", - йдеться в заяві.