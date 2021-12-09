Селезньов: Те, що каже Гончаренко, мені до дупи

Євген Селезньов прокоментував слова народного депутата Олексія Гончаренка

У поліції не має підстав притягувати до відповідальності нападника Миная Євгена Селезньова.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Трибуні.

"За Андрія вже заступився депутат ВР Гончаренко та попросив поліцію взяти під контроль ваші погрози щодо фізичного насильства. Чи не боїтеся притягнення до відповідальності? Гончаренко – це той, що з Одеси?

Ха-ха-ха. Ну, нехай притягує до відповідальності. Я ж не проти, якщо є за що.

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За кожне слово я відповім. Поліція – без запитань. Те, що каже Гончаренко, мені до дупи. Н***я собі, великий депутат. Одесит говоритиме, щоб мене на контроль взяли. Та хай візьмуть, я не проти. За що брати? За справедливість? Якщо це правда, то в чому проблема? Я ні за що не переживатиму. Якщо я маю рацію, то я маю рацію", - розповів Селезньов.

Раніше, Гончаренко закликав Нацполіцію відреагувати на погрози Селезньова.

Нагадаємо, тренер Миная пригрозив журналісту судом.

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