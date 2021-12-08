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Гармаш та Тимчик вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Бенфікою

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Початок матчу о 22:00
Гармаш та Тимчик вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Бенфікою
#Динамо, #Бенфіка

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 грудня, відбудеться матч шостого туру групи Е Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років Бенфіка - Динамо.

Початок матчу о 22:00. Стали відомі стартові склади команд.

Українець Роман Яремчук потрапив до стартового складу на матч з киянами.

Динамо: Бущан, Сидорчук, Буяльський, Шапаренко, Циганков, Миколенко, Гармаш, Тимчик, Забарний, Сирота, Вербич.

Запасні: Бойко, Андрієвський, Шепелєв, Лєднєв, Де Пена, Караваєв, Вітіньйо, Кулач, Шкурін, Рамірес, Антюх, Шабанов

Актуально: Ліга чемпіонів. Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція. LIVE

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