Гармаш та Тимчик вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Бенфікою

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 8 грудня, відбудеться матч шостого туру групи Е Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років Бенфіка - Динамо.
Початок матчу о 22:00. Стали відомі стартові склади команд.
Українець Роман Яремчук потрапив до стартового складу на матч з киянами.
Динамо: Бущан, Сидорчук, Буяльський, Шапаренко, Циганков, Миколенко, Гармаш, Тимчик, Забарний, Сирота, Вербич.
Запасні: Бойко, Андрієвський, Шепелєв, Лєднєв, Де Пена, Караваєв, Вітіньйо, Кулач, Шкурін, Рамірес, Антюх, Шабанов
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