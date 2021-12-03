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Роналду: Дуже радий першим в історії забити 800 голів

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Кріштіану Роналду прокоментував черговий рекорд
Роналду: Дуже радий першим в історії забити 800 голів
#Роналду

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду не збирається зупинятися на 800 голах у кар'єрі.

Про це розповів португалець в Instagram.

У матчі проти Арсенала форвард забив свої 800 та 801 голи у кар'єрі.

"Дуже радий стати першим футболістом в історії, який забив понад 800 голів за кар'єру. Це дивовижний і незабутній шлях. Дякуємо всім моїм партнерам по команді за те, що завжди були поряд зі мною.

801. Продовжуємо далі. Збільшуватиму це число і битиму всі можливі рекорди! Давайте зробимо це разом, я розраховую на всіх вас", - написав Роналду.

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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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