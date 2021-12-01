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Андріюк: Нові старі орденоносці УАФ
#УАФ

Джерело - Чемпіон.

Я одразу прошу вибачення!

У тих людей, які цього року вочевидь очікували стати:

- заслуженими працівниками фізичної культури та спорту України:

- медалістами "За працю і звитягу"

- орденоносцями “За заслуги” різних ступенів

Бо є велика підозра, що саме після публікації першого списку сталися кардинальні зміни. Чи то Міністерство молоді та спорту, чи то сама УАФ прийняли це радикальне рішення. Але список медалістів, орденістів або просто почесних та шанованих людей нашого футболу суттєво скоротився.

Отже, є новий список поданий до Міністерства молоді та спорту. Він загальний, по всіх спортивних федераціях та спортсменах. Але ми подовжуємо вивчати саме колонку подання від УАФ. 

Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня

ДЕМЯНЕНКО Анатолій  Васильович, 62 роки, перший віцепрезидент громадської спілки "Українська асоціація футболу"

МИХАЙЛИЧЕНКО Олексій Олександрович, 58 років, перший віцепрезидент громадської спілки "Українська асоціація футболу"

Орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня 

ПУСТОВОЙТЕНКО Валерій Павлович, 74 роки  радник Президента громадської спілки "Українська асоціація футболу"

Орден "За заслуги" ІІІ ступеня

ПЕТРАКОВ Олександр Васильович, 64 роки, тренер національної збірної команди (А) громадської спілки "Українська асоціація футболу"

ХІБЛІН Ігор Миколайович, 66 років  голова громадської спілки "Хмельницька обласна асоціації футболу"

ЮРЧИШИН Степан Федорович, 64 роки  ветеран футболу

Орден "За заслуги" ІІ ступеня

ГРАЧОВ Віктор Олександрович, 65 років  ветеран футболу 

КВАРЦЯНИЙ Віталій Володимирович, 68 років  Голова громадської спілки "Асоціація футболу Волині"

ПРОТАСОВ Олег Валерійович, 57 років  перший віцепрезидент громадської спілки "Українська асоціація футболу"

Орден "За заслуги" І ступеня

БІБА Андрій Андрійович, 84 роки  віцепрезидент Асоціації аматорського футболу України, ветеран футболу

Орден княгині Ольги І ступеня

МОНЗУЛЬ Катерина Володимирівна, 40 років  футбольний арбітр

"Заслужений працівник фізичної культури і спорту України"

ПРОКОПОВИЧ Геннадій Володимирович, 50 років  голова громадської спілки "Чернігівська обласна асоціація футболу", директор комунального позашкільного навчального закладу "Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу "Юність"

"Заслужений юрист України"

ЗАПІСОЦЬКИЙ Юрій Григорович, 39 років  генеральний секретар та віцепрезидент громадської спілки "Українська асоціація футболу"

"Заслужений економіст України"

САГАЙДАК Євгенія Степанівна, 44 роки  директор департаменту фінансів громадської спілки "Українська асоціація футболу"

медаль "За працю і звитягу"

БЕЗСМЕРТНИЙ Віктор Анатолійович, 64 роки  голова громадської спілки "Кіровоградська обласна асоціації футболу"

Тут вже немає - “заслуженого студента” України, організатора масових заворушень проти запорізького Євромайдану, але досі лишається кілька цікавих персонажів.

Отже, "Заслуженим юристом України" готується стати - Запісоцький Юрій Григорович.

Я навіть мовчу про справу УАФ стосовно програного матчу збірної України проти Швейцарії у Спортивному арбітражному суді Лозанни (CAS). Я про Україну. 

Стосовно Запісоцького 05.11.2021 ухвалою Печерського районного суду м. Києва зобов’язано заступника Генерального прокурора Мустецу І.В. в межах повноважень розглянути питання достатності доказів в рамках КП № 42018000000001404 від 07.06.2018 для здійснення повідомлення про підозру у вчиненні шляхом зловживання своїм службовим становищем пособництва в заволодінні за попередньою змовою групою осіб коштами УАФ в сумі 26 423 595,01 грн.

Під час закупівлі обладнання для заводу ТОВ “ФФУ Продакшн” через офшорну компанію-посередника “S.D.T-FZE” (ОАЕ), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

А на "Заслуженого економіста України" претендує - Сагайдак Євгенія Степанівна.

Cтосовно якої в рамках КП № 42019000000002229 було складено, підписано та 09.04.2021 направлено для погодження процесуальному керівникові письмове повідомлення про підозру у вчиненні пособництва в заволодінні коштами УАФ в особливо великих розмірах на суму 90 310 546,29 грн. шляхом направлення розпоряджень УАФ про перерахування коштів на користь іноземних суб’єктів з ознаками фіктивності, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Навіть після першого гучного розголосу, ці люди лишаються у списку.

Принаймні ми тепер будемо знати, хто настільки важливий у нинішній УАФ, щоб ця організація була готова і далі бити по власній репутації.

Хоча вже давно доведено, слово “репутація” стосовно УАФ, вже давно є зайвим.

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