Андріюк про завод УАФ: “Фейк” Павелка ціною 8 мільйонів доларів

Блог Костянтина Андріюка — про сумнозвісний завод з виробництва штучних полів.

Ви щось чули про свіже інтерв’ю президента УАФ - Андрія Павелка?

І я не чув, аж доки спортивні ЗМІ не перецитували його окремі тези.

А ви щось запам’ятали з цього інтерв’ю?

І я би нічого не запам’ятав, якби не стара платівка, яку затягнув очільник УАФ. Мовляв, скандал із закупівлею штучного покриття це виявляється - велика фейкова атака.

Ці мантри ми чуємо, починаючи від 2017 року, і ними бос УАФ готовий прикрити будь-який прокол. Як власний так і своєї організації.

А хочете справжній фейк? Дорогий, солідний...

Цей фейк називається - завод з виробництва штучних полів.

Спробуйте згадати, коли ви востаннє чули про нього. А я вам нагадаю. У травні 2020 року. Коли саме я першим на всю країну розповів, що завод переїздить з Київської області в... Краматорськ. Що в травні і підтвердив екс-нардеп ВР Максим Ефімов.

Чому в Краматорськ і хто такий Максим Ефімов?

А все дуже просто, Максим Єфімов - керівник асоціації футболу Донецької області і дуже близький друг Павелка. А в Краматорськ, бо там Єфімов вважається неофіційним королем міста.

Ідея перенесення завода в Краматорськ дуже проста і, як виявилося, дуже вдала. Завод переїздить далеко від Києва, за оренду там платити вочевидь не потрібно і найголовніше - зникне цікавість з боку ЗМІ. Все так і сталося. Пошукайте бодай одну публікацію про діяльність чи результати цього заводу саме в Краматорську.

НУЛЬ!

А тепер - найголовніше!

Ось, доволі свіжі світлини з Краматорська. Саме цього, знаменитого і здавалося успішного заводу. Який станом на сьогодні - не працює! Як і не працював навіть від початку 2019 року. Саме тоді стало зрозуміло - нових грошей від Бюджетної програми більше не буде.

Отже, повторюсь ще раз, завод з виробництва штучних полів починаючи від початку 2019 року НЕ ПРАЦЮЄ і жодного дня донині не працював!

А далі я дозволю вам нагадати - обладнання, оренда, логістика, обслуговування цього заводу склало для УАФ 8 МІЛЬЙОНІВ доларів!

Цю суму ще у 2017 році повідомив ЗМІ тоді директор заводу - Андрій Бондаренко. І тепер ці 8 мільйонів доларів вже понад 1,5 роки просто припадають пилом в одному з цехів Краматорська.

Прикро звісно, що Андрія Павелка не запитали про те, як успішно провалити проєкт на $8 млн. Як і не запитали про 6 оголошених підозр у кримінальних провадженнях, де фігурує саме цей завод з виробництва штучних полів.

А мінімум ще 2 підозри повинні оголосити. Принаймні такою є ухвала суду, де фігурують прізвища екс-керівника заводу - Андрія Окунського та генерального секретаря УАФ - Юрія Запісоцького. І все це напряму стосується підозрілих операцій із закупівлею обладнання для цього заводу.

До речі, ще в серпні 2016 року, майже за рік до ініціювання бюджетної програми, Андрій Окунський в листі представнику американської компанії "Еко Грін" (постачальника обладнання для заводу) прямим текстом писав, що ТОВ "ФФУ Продакшн" засновано "в рамках державної програми спортивного розвитку в Україні".

І саме "План Маршала" Павелка, презентований аж у 2015-му, передбачав не лише будівництво заводу і штучні поля від цього заводу. Але й використання для цього коштів тоді ще неіснуючої Бюджетної програми. Тієї самої, на яку в 2017-2018 рр. було виділено 1,25 млрд. гривень. Звісно, під пильним наглядом тодішнього голови Бюджетного комітету ВРУ - Павелка.

І начебто благородна мета, якби не всім відома вже історія:

- про закупівлю обладнання для заводу у виробників через арабський офшор з осіданням на його рахунках понад 1 мільйона доларів

- незаконне включення до типового проекту, опублікованого на сайті Мінрегіону антиконкурентної вимоги про використання синтетичного покриття виробництва саме ТОВ "ФФУ Продакшн", яке реалізовувалося за завищеними цінами

- визначення виконавцем робіт з улаштування 66 майданчиків по Києву того ж ТОВ "ФФУ Продакшн". Яке до того не побудувало жодного майданчика.

Про все це Андрій Павелко не говорить і навряд чи колись заговорить. А якщо і скаже, то це буде в зручному форматі та зручному для нього ЗМІ.

А за 8 мільйонів доларів ви більше не турбуйтесь! Тепер ця фантастична сума для українського футболу, це... фейк! Сам Андрій Павелко вас в цьому переконує.

Костянтин Андріюк, для Чемпіона

P. S.

Поки готувався цей матеріал, УАФ наче зіграла на випередження і дала новину про завод.

Ви лише зацініть цю красу гри слів “ЗАВОД УАФ ГОТУЄТЬСЯ...”

Ці люди прямо зізналися, що 2,5 роки (з них - 1,5 у Краматорську) цей завод не працював.

Я навіть зроблю припущення - цей завод вже не запрацює.

Але упродовж цього часу вас будуть годувати справжніми, добірними фейками.

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