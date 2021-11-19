 Як УАФ в особі Павелка знецінила Шевченка та Петракова. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Як УАФ в особі Павелка знецінила Шевченка та Петракова

Сьогодні 19:01 Андрій Твердохліб 646 2
Костянтин Андріюк - про список людей від Асоціації на присвоєння почесних звань України
Як УАФ в особі Павелка знецінила Шевченка та Петракова
#УАФ, #Олександр Петраков, #Андрій Шевченко, #Андрій Павелко

Джерело - Чемпіон.

9 грудня у приміщенні Національної опери країни Українська Асоціація Футболу (УАФ) планує грандіозно святкувати - 30 років від дня заснування цієї організації.

З такої нагоди Андрій Павелко та компанія не поскупилися. Подали до міністерства молоді та спорту України цілих три списка про нагородження державними нагородами та присвоєння почесних звань України.

Давайте проаналізуємо цей список і я вам гарантую незабутні емоції.

Отже, помчали:

- “Орден за заслуги І ступеня” вирушає до Вадима Костюченка. До людини, яку в 2017-му викрили із фальшивим дипломом національного ВУЗу України. І спростувати ці незаперечні докази друга за рангом людина УАФ так і не змогла. Чому б не вшанувати такого цінного співробітника орденом.

- Звання “Заслужений працівник фізичної культури і спорту України” присвоїти Алану Плієву. Людині, яка ніколи не була пов’язана з футболом. А потрапила туди винятково за протекцією чинного боса УАФ Павелка. А в УАФ запам’ятався Алан Германович не лише смиканням за руки журналістів, а й організацією тітушок на регіональних конференціях обласних федерації. Саме тоді, коли керівництво УАФ у 2017-му скидало “неугодних” голів федерацій певних областей.

- Звання “Заслужений юрист України” тепер носитиме - Юрій Запісоцький. Людина, по якій є ухвала суду про винесення підозри. За махінації з закупівлею обладнання для заводу з виготовлення штучних полів. Як такому юристу і не вручити таке високе звання.

- Орден “За заслуги ІІ ступеня” вирушає до Сергія Балтачі. Лише не зрозуміло, за які саме заслуги перед Україною. Бо починаючи від 1988 року Сергій Павлович постійно проживає на території Великобританії. І впродовж цілісіньких 33 років він ніяк не був причетний до українського футболу.

А зараз - найцікавіше!

У списку ВІДСУТНІЙ екс-головний тренер збірної України з футболу - Андрій Шевченко. На секундочку, творець історичного для українського футболу досягнення - виходу в 1/4 фіналу Чемпіонату Європи. 2019 рік без поразок, вихід на ЧЄ-2020 з 1 місця, перемога над збірними Іспанії та Португалії. Для боса УАФ Андрія Павелка це схоже нічого не варте.

Зате орден “За заслуги ІІ ступеня” дістається Ротаню Руслану Петровичу - головному тренеру національної молодіжної збірної команди U-21.

Який у своїй кар’єрі ще нічого не виграв. Від слова ВЗАГАЛІ.

Але і це ще не все.

Олександр Петраков! Чемпіон світу зі збірної U-20. Уточню, це НАЙВИЩЕ досягнення в усій історії українського футболу, серед національних збірних. Тренер, який вивів національну збірну в плей-офф до ЧС-2022, виявляється дістає орден “За заслуги ІІІ ступеня”. І це на один ступінь нижче від ордена, який отримає Ротань.

Ну і трохи кумедного. Зважаючи на дату, а списки подавали 2 листопада, Петраков там позначений як просто... "тренер національної збірної команди (А)”. Не виконувач обов’язків головного тренера, а ніби як... рядовий тренер.

Загалом, це вкотре все, що вам варто знати про нинішню УАФ і як вона вміє цінувати та вшановувати внесок людей у розвиток нашого футболу.

Додам лише одне цікаве порівняння.

Нещодавно аналогічне святкування - 30 років від заснування, відбувалося у Національному Олімпійському Комітеті України. На цій події схожими відзнаками та званнями нагородили лише 15 осіб. Серед них, на секундочку - олімпійські чемпіони. Кількість представлених до орденів та нагород в УАФ спробуйте порахувати самі. Там і бухгалтери, і економісти, і просто управлінці.

Футбольні орденоносці УАФ, яких ми вочевидь сьогодні заслужили.

Костянтин Андріюк, для Чемпіона

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