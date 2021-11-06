Костянтин Андріюк - про продовження контракту Лучі з УАФ і прихід Ріццолі.

Джерело - Чемпіон.

Бувають же такі збіги, чи не так?

- 4 листопада 2021 - Андріюк дає інфу про майбутнє призначення Ніколи Ріццолі на посаду голови комітету арбітрів УАФ.

- 5 листопада - УАФ стрімголов о 9 ранку публікує офіційну інфу про продовження контракту з Лучі.

Ну знаєте - за дивовижним збігом обставин.

Я пам’ятаю ці збіги.

Це коли у Вакса і Жабченка виявилися російські паспорти, і це роками влаштовувало УАФ. Але тільки після розголосу в ЗМІ і масового публічного обговорення, УАФ офіційно підтвердила цей факт.

Це коли лайнсмен Сергій Беккер ТРИ (!!!) місяці лежав у грецькій лікарні, і УАФ це влаштовувало. Аж доки ЗМІ не почали ворушити цю тему і (о, диво!) УАФ розродилася заявою про його стан, а ще через півроку виділила йому близько 100 000 грн на лікування.

І таких випадків та історій про УАФ - вдосталь!

Давайте я вам розберу дану історію з Лучі та Ріццолі.

Лучано Лучі був травмований в ДТП, і це факт.

Завуажте, жодної інформації про стан його здоров’я, ушкодження, приблизні терміни відновлення, повернененя до роботи від УАФ немає.

Італієць просто поїхав до рідної Італії, українська Прем’єр-Ліга продовжує грати свої матчі, арбітрів призначають.

А от хто їх призначає, вас ніколи не цікавило?

Хто керує українськими арбітрами, на час лікарняної відпустки Лучі?

Відповіді на ці питання від нашої УАФ традиційно - НУЛЬ!

Ось тут і з’являється кандидатура Ріццолі.

Але Лучі офіційно не йде, бо схоже, є свої домовленості з УАФ.

Вплив Колліни наприклад, бажання робити йому добре, а Колліна натомість вже давно поставив вимогу перед УАФ - добре має бути для мого друга Лучі.

Але Ріццолі БУДЕ в українському футболі, і це факт.

Саме того дня 4 листопада, мої джерела бачили Ріццолі в приміщенні Будинку Футболу. Отже, італієць прилетів до Києва з конкретною метою.

Ким же його призначать?

Старшим методистом?

Інспектором з арбітража?

Смішно, правда?

Ось вам простий і логічний розклАд - Ріццолі призначають куратором українського арбітража, а Лучі так і залишається - головою комітету арбітрів. Але залишається ним на папері.

За фактом всім керуватиме Ріццолі і... ні за що офіційно не відповідатиме.

Але ЗП звісно отримуватиме і гідну. Інакше навіщо йому пхатися в Україну.

А Лучі і до того в Україні перебував по 2-3 дні на тиждень, а решту катався ВІП-класом до Італії, коштом УАФ.

Так тепер він взагалі зможе прилітати на 2-3 дні на півроку. Ну щоб засвітитися і зробити видимість роботи.

Арбітрів на матчів призначатиме Ріццолі. А якщо і він буде відсутній чи не встигатиме, то це спокійно зробить Вадим Костюченко.

Хоча, стоп!

Костюченко же і так, за словами деяких арбітрів, займається цими призначеннями.

Тому навіть призначення Ріццолі рівно нічого не змінить в українському арбітражі.

Окрім полегшення бюджету УАФ. Який, за словами інших журналістів, і без того дірявий.

Але це вже точно - інша історія.

Костянтин Андріюк, для Чемпіона