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У Петракова не змінився контракт після призначення тренером збірної України

Сьогодні 08:43 550 0
Головний тренер збірної України отримує приблизно 10 тисяч доларів
У Петракова не змінився контракт після призначення тренером збірної України
#Петраков, #Болотніков, #Збірна України

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков не отримав підвищення зарплати після підписання повноцінного контракту з УАФ.

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Сергій Болотніков.

"Насправді контракт Петракова ніяк не змінився, що для мене дуже дивно. У нього залишилася та сама маленька зарплата, близько десяти тисяч доларів на місяць. Але, з іншого боку, це логічно, адже завдання ще не виконане", - заявив журналіст.

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"Якщо Петраков вийде на чемпіонат світу, то можна буде говорити про якесь збільшення зарплати. На преміальних Петраков відіб'є собі ту зарплату, що недоотримав, у рази" - сказав Болотніков.

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