 Як УАФ в особі Павелка знецінила Петракова. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
Збірна України сенсаційно виграла командний чемпіонат Європи
Вчора 22:54 927
Як УАФ в особі Павелка знецінила Петракова
Сьогодні 04:36 4185 3
18-річний юнак зіпсував дебют Шевченка в Серії А, другий гол ганця - шедевр
Сьогодні 00:32 425
Дженоа Шевченка програв Ромі Моурінью. Результати матчів 13 туру Серії А
Вчора 23:38 1148
ВІДЕО. Шикарний гол Зубкова а-ля Ярмоленко допоміг Ференцварошу розгромити Фехервар
Вчора 23:32 507
Галичанка вийшла до 1/8 фіналу Кубка ЄГФ
Вчора 22:24 291 1
УПЛ. Десна вдома поступилася Колосу у 15 турі
Вчора 21:23 334
Гамільтон виграв перший в історії Гран-прі Катару
Вчора 20:09 268
Зверєв вдруге виграв Підсумковий турнір ATP
Вчора 19:59 546
УПЛ. Ворскла у більшості знищила Маріуполь у 15 турі
Вчора 18:54 416
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Як УАФ в особі Павелка знецінила Петракова
Як УАФ в особі Павелка знецінила Петракова Андрій Твердохліб
Сьогодні 04:36 4172 3
Неймовірна краса та грація: українка Яхно предстала у вишуканому образі
Неймовірна краса та грація: українка Яхно предстала у вишуканому образі Андрій Твердохліб
Сьогодні 02:55 381
18-річний юнак зіпсував дебют Шевченка в Серії А, другий гол ганця - шедевр
18-річний юнак зіпсував дебют Шевченка в Серії А, другий гол ганця - шедевр Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:32 420
ВІДЕО. Шикарний гол Зубкова а-ля Ярмоленко допоміг Ференцварошу розгромити Фехервар
ВІДЕО. Шикарний гол Зубкова а-ля Ярмоленко допоміг Ференцварошу розгромити Фехервар Андрій Твердохліб
Вчора 23:32 502
Ваші сідниці будуть горіти як мої: Бех-Романчук дала майстер клас для дівчат
Ваші сідниці будуть горіти як мої: Бех-Романчук дала майстер клас для дівчат Андрій Твердохліб
Вчора 23:21 342
У Франції знову скандал: матч Ліон - Марсель перервано через уболівальників
У Франції знову скандал: матч Ліон - Марсель перервано через уболівальників Андрій Твердохліб
Вчора 22:30 1061
Фото дня: Шевченко дебютував на чолі Дженоа
Фото дня: Шевченко дебютував на чолі Дженоа Андрій Твердохліб
Вчора 22:18 801
Шевченко дебютує на чолі Дженоа в матчі з Ромою, у 2004 році гол українця в ворота римлян приніс Мілану чемпіонство
Шевченко дебютує на чолі Дженоа в матчі з Ромою, у 2004 році гол українця в ворота римлян приніс Мілану чемпіонство Андрій Твердохліб
Вчора 18:36 1013
Американський телеканал висміяв зірку Лейкерс у прямому ефірі
Американський телеканал висміяв зірку Лейкерс у прямому ефірі Андрій Твердохліб
Вчора 15:06 346
Мессі забив перший гол у чемпіонаті Франції
Мессі забив перший гол у чемпіонаті Франції Андрій Твердохліб
20.11.2021 21:58 1174
Гравець Мотора став автором найкращого голу туру Ліги чемпіонів
Гравець Мотора став автором найкращого голу туру Ліги чемпіонів Віктор Слюсаренко
19.11.2021 20:47 574
За неймовірною траєкторією: Гармаш забив гол у нижній кут воріт Чорноморця
За неймовірною траєкторією: Гармаш забив гол у нижній кут воріт Чорноморця Віктор Слюсаренко
19.11.2021 20:41 1049
Вітіньйо за сім хвилин оформив дубль у матчі з Чорноморцем
Вітіньйо за сім хвилин оформив дубль у матчі з Чорноморцем Віктор Слюсаренко
19.11.2021 20:10 701
Усик влаштував дуель поглядів з донькою
Усик влаштував дуель поглядів з донькою Віктор Слюсаренко
19.11.2021 19:41 573
Українка забила найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів
Українка забила найкращий гол тижня у Лізі чемпіонів Віктор Слюсаренко
19.11.2021 18:09 632
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
04:36 Блог Як УАФ в особі Павелка знецінила Петракова 4185 3
02:55 Блог Неймовірна краса та грація: українка Яхно предстала у вишуканому образі 402
01:07 Футбол Атлетіко - Мілан: де дивитися матч Ліги чемпіонів 234
00:56 Футбол Ліверпуль - Порту: де дивитися матч Ліги чемпіонів 241
00:46 Футбол Шевченко: Якщо залилишимось у Серії А, це буде схожим на виграш Ліги чемпіонів 316
00:34 Футбол Шевченко: Команда проявила характер, але нам не вистачило сил у кінці матчу 345
00:32 Блог 18-річний юнак зіпсував дебют Шевченка в Серії А, другий гол ганця - шедевр 425
21 Листопада 2021
23:56 Футбол Реал на виїзді впевнено переграв Гранаду. Результати матчів 14 туру Ла-Ліги 632
23:47 Бокс Ф'юрі анонсував приблизну дату наступного бою 398
23:38 Футбол Дженоа Шевченка програв Ромі Моурінью. Результати матчів 13 туру Серії А 1148
23:32 Блог ВІДЕО. Шикарний гол Зубкова а-ля Ярмоленко допоміг Ференцварошу розгромити Фехервар 507
23:25 Бокс Промоутер: Вважаю Ломаченка особливим боксером 336
23:21 Блог Ваші сідниці будуть горіти як мої: Бех-Романчук дала майстер клас для дівчат 344
23:18 Футбол Брест знищив Ланс. Результати матчів 14 туру Ліги 1 472
23:10 Волейбол Епіцентр-Подоляни та Барком-Кажани здобули переконливі перемоги. Результати матчів чоловічої Суперліги 282
22:54 Шахи Збірна України сенсаційно виграла командний чемпіонат Європи 927
22:39 Футбол Гранада - Реал 1:4. Огляд матчу 328
22:30 Блог У Франції знову скандал: матч Ліон - Марсель перервано через уболівальників 1072
22:24 Гандбол Галичанка вийшла до 1/8 фіналу Кубка ЄГФ 291 1
22:18 Блог Фото дня: Шевченко дебютував на чолі Дженоа 801
22:11 Футбол Десна - Колос 0:1. Огляд матчу 355
21:56 Бокс Портер завершить кар'єру після поразки від Кроуфорда 303
21:34 Пряма трансляція Серія А. Дженоа - Рома: онлайн-трансляція. LIVE 2619
21:30 Футбол Рома - Зоря: де дивитися матч Ліги Конференцій 398
21:23 Футбол УПЛ. Десна вдома поступилася Колосу у 15 турі 334

Як УАФ в особі Павелка знецінила Петракова

Сьогодні 04:36 Андрій Твердохліб 4185 3
Костянтин Андріюк - про список людей від Асоціації на присвоєння почесних звань України
Як УАФ в особі Павелка знецінила Петракова
#УАФ, #Олександр Петраков, #Андрій Шевченко, #Андрій Павелко

Джерело - Чемпіон.

9 грудня у приміщенні Національної опери країни Українська Асоціація Футболу (УАФ) планує грандіозно святкувати - 30 років від дня заснування цієї організації.

З такої нагоди Андрій Павелко та компанія не поскупилися. Подали до міністерства молоді та спорту України цілих три списка про нагородження державними нагородами та присвоєння почесних звань України.

Давайте проаналізуємо цей список і я вам гарантую незабутні емоції.

Отже, помчали:

- “Орден за заслуги І ступеня” вирушає до Вадима Костюченка. До людини, яку в 2017-му викрили із фальшивим дипломом національного ВУЗу України. І спростувати ці незаперечні докази друга за рангом людина УАФ так і не змогла. Чому б не вшанувати такого цінного співробітника орденом.

- Звання “Заслужений працівник фізичної культури і спорту України” присвоїти Алану Плієву. Людині, яка ніколи не була пов’язана з футболом. А потрапила туди винятково за протекцією чинного боса УАФ Павелка. А в УАФ запам’ятався Алан Германович не лише смиканням за руки журналістів, а й організацією тітушок на регіональних конференціях обласних федерації. Саме тоді, коли керівництво УАФ у 2017-му скидало “неугодних” голів федерацій певних областей.

- Звання “Заслужений юрист України” тепер носитиме - Юрій Запісоцький. Людина, по якій є ухвала суду про винесення підозри. За махінації з закупівлею обладнання для заводу з виготовлення штучних полів. Як такому юристу і не вручити таке високе звання.

- Орден “За заслуги ІІ ступеня” вирушає до Сергія Балтачі. Лише не зрозуміло, за які саме заслуги перед Україною. Бо починаючи від 1988 року Сергій Павлович постійно проживає на території Великобританії. І впродовж цілісіньких 33 років він ніяк не був причетний до українського футболу.

А зараз - найцікавіше!

Зате орден “За заслуги ІІ ступеня” дістається Ротаню Руслану Петровичу - головному тренеру національної молодіжної збірної команди U-21.

Який у своїй кар’єрі ще нічого не виграв. Від слова ВЗАГАЛІ.

Але і це ще не все.

Олександр Петраков! Чемпіон світу зі збірної U-20. Уточню, це НАЙВИЩЕ досягнення в усій історії українського футболу, серед національних збірних. Тренер, який вивів національну збірну в плей-офф до ЧС-2022, виявляється дістає орден “За заслуги ІІІ ступеня”. І це на один ступінь нижче від ордена, який отримає Ротань. Для боса УАФ Андрія Павелка це схоже нічого не варте.

Ну і трохи кумедного. Зважаючи на дату, а списки подавали 2 листопада, Петраков там позначений як просто... "тренер національної збірної команди (А)”. Не виконувач обов’язків головного тренера, а ніби як... рядовий тренер.

Загалом, це вкотре все, що вам варто знати про нинішню УАФ і як вона вміє цінувати та вшановувати внесок людей у розвиток нашого футболу.

Додам лише одне цікаве порівняння.

Нещодавно аналогічне святкування - 30 років від заснування, відбувалося у Національному Олімпійському Комітеті України. На цій події схожими відзнаками та званнями нагородили лише 15 осіб. Серед них, на секундочку - олімпійські чемпіони. Кількість представлених до орденів та нагород в УАФ спробуйте порахувати самі. Там і бухгалтери, і економісти, і просто управлінці.

Футбольні орденоносці УАФ, яких ми вочевидь сьогодні заслужили.

Костянтин Андріюк, для Чемпіона

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()